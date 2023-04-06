Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.04.2023 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2023 12:23
    ABONE OL

    Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu, neden bayıldı? Kısmetse Olur Yaren Dağ kimdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 101. bölüm full İZLE!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 101. bölümünde Yaren bayıldı. Programın takipçileri internet arama motorlarında 'Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kısmetse Olur Yaren neden bayıldı? Kısmetse Olur Yaren Dağ kimdir?

    Kısmetse Olur Yaren’e ne oldu, neden bayıldı?

    Kısmetse Olur Yaren Dağ 101. bölümde aniden yere yığıldı. Tuğçe ile Sedat arasında başlayan gerginlik, Çağrı'nın da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Evdeki tansiyonun yükselmesi sonucu Tuğçe ağlayarak dışarıya çıktı. Yaren ise o sırada kendinden geçti. Peki Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu, neden bayıldı?

    KISMETSE OLUR YAREN'E NE OLDU, NEDEN BAYILDI?

    Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 101. bölümünde Yaren evdeki gerginliği kaldıramayarak bayıldı. Son durumu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    YAREN DAĞ KİMDİR?

    Yaren merak konusu oldu. Yarışmacılardan Yaren Dağ, hemşiredir. Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" demiştir.

        AŞKIN GÜCÜ 101. BÖLÜM İZLE

        Programın bölümlerine ulaşmak için aşağıda yer alan linki kopyalayarak internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.

        https://www.youtube.com/@kismetseoluraskingucu
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Koalisyondan ortak liste kararı
        Haberler Magazin Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu, neden bayıldı? Kısmetse Olur Yaren Dağ kimdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 101. bölüm full İZLE!
            loading
            SON DAKİKA