Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu, neden bayıldı? Kısmetse Olur Yaren Dağ kimdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 101. bölüm full İZLE!

Kısmetse Olur Yaren Dağ 101. bölümde aniden yere yığıldı. Tuğçe ile Sedat arasında başlayan gerginlik, Çağrı'nın da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Evdeki tansiyonun yükselmesi sonucu Tuğçe ağlayarak dışarıya çıktı. Yaren ise o sırada kendinden geçti. Peki Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu, neden bayıldı?