Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu, neden bayıldı? Kısmetse Olur Yaren Dağ kimdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 101. bölüm full İZLE!

Kısmetse Olur Yaren Dağ 101. bölümde aniden yere yığıldı. Tuğçe ile Sedat arasında başlayan gerginlik, Çağrı'nın da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Evdeki tansiyonun yükselmesi sonucu Tuğçe ağlayarak dışarıya çıktı. Yaren ise o sırada kendinden geçti. Peki Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu, neden bayıldı?
KISMETSE OLUR YAREN'E NE OLDU, NEDEN BAYILDI?
Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 101. bölümünde Yaren evdeki gerginliği kaldıramayarak bayıldı. Son durumu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YAREN DAĞ KİMDİR?
Yaren merak konusu oldu. Yarışmacılardan Yaren Dağ, hemşiredir. Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" demiştir.