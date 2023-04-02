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    • Magazin
    • 02.04.2023 22:50
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    • 02.04.2023 22:53
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    1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere’de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?

    1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: 1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?

    A- Güvercin kovalarken üçüncü kattan düşmüştür
    B- Araba kovalarken duran arabaya çarpmıştır
    C- Kedi kovalarken tasması boynuna dolanmıştır
    D- Postacıyı kovalarken kalp krizi geçirmiştir

    Cevap: C şıkkı Kedi kovalarken tasması boynuna dolanmıştır
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    Haberler Magazin 1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?
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