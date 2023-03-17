Alparslan Büyük Selçuklu'daki son ayrılık kararı talihleri döndürür! Meğer kaşla göz arasında...

Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde izleyicileri derinden sarstı. Milyonlarca izleyicinin pazartesi günleri heyecanla takip ettiği diziye bomba bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şok ederken Sultan Alparslan'ın yerine geçip geçmeyeceği ve dizinin nasıl devam edeceği akıllarda bir soru olarak yerini aldı. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni bölümü bekliyor.