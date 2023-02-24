99’uncu saatte enkazdan kurtarılan Ayfer’in hayali gerçek oldu! Zeynep Bastık harekete geçti! "Bir araya geleceğiz" demişti...

Ayfer (15), 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin 99'uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkarılmıştı.
AYFER 99 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILIRKEN 'GÜL BEYAZ GÜL' ŞARKISINI DİNLEMEK İSTEDİ I VİDEO İZLE
Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları 10 saat sürmüştü.
Ayfer'in ilk isteği, Zeynep Bastık'ın 'Gül Beyaz Gül' şarkısı olmuştu. Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın istediğini geri çevirmemiş ve cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti.