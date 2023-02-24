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    • Magazin
    • 24.02.2023 18:21
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    • 24.02.2023 18:38
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    99’uncu saatte enkazdan kurtarılan Ayfer’in hayali gerçek oldu! Zeynep Bastık harekete geçti! "Bir araya geleceğiz" demişti...

    Kahramanmaraş depreminde 99’uncu saatte enkazdan kurtarılan Ayfer, ilk isteğiyle herkesi şaşırtmıştı. Minik depremzede, arama kurtarma ekiplerinden Zeynep Bastık’ın “Gülbeyaz” şarkısını açmalarını istemişti. Ünlü şarkıcı ise en kısa zamanda Ayfer ile görüşeceklerini söylemişti. Ayfer’in hayali gerçek oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ayfer’in hayali gerçek oldu!

    Ayfer (15), 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin 99'uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkarılmıştı.

    AYFER 99 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILIRKEN 'GÜL BEYAZ GÜL' ŞARKISINI DİNLEMEK İSTEDİ I VİDEO İZLE

    Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları 10 saat sürmüştü.

    Ayfer'in ilk isteği, Zeynep Bastık'ın 'Gül Beyaz Gül' şarkısı olmuştu. Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın istediğini geri çevirmemiş ve cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti.

        "YANLARINDA OLACAĞIM"
        Zeynep Bastık, Ayfer'in duygu yüklü görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, şunları söylemişti: "Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık.

        Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok, çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le. Şarkı, konser ne isterse...

        Kız kardeşiyle eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım"
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            Haberler Magazin 99’uncu saatte enkazdan kurtarılan Ayfer’in hayali gerçek oldu! Zeynep Bastık harekete geçti! "Bir araya geleceğiz" demişti...
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