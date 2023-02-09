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    • Magazin
    • 09.02.2023 23:12
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    • 09.02.2023 23:12
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    7,7'lik asrın felaketi Jennifer Lopez’i harekete geçirdi! “Yüzyılın en büyük depremi” diyerek takipçilerinden destek istedi

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkıma neden oldu. Tüm Türkiye tek yürek olurken dünyanın dört bir yanından da destek mesajları ile yardımlar geldi. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez de sosyal medya hesabında Türkiye ve Suriye için çağrıda bulundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İHA
    “Yüzyılın en büyük depremi”

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları geldi.

    ABD'li ünlü sanatçı Jennifer Lopez de sosyal medya paylaşımında depremde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirtti.

        Lopez, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, takipçilerinin UNICEF'e bağış yapmasını istedi.

        Ünlü şarkıcı, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı.
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        Deprem bölgesinde çalışmaya devam
        Haberler Magazin 7,7'lik asrın felaketi Jennifer Lopez’i harekete geçirdi! “Yüzyılın en büyük depremi” diyerek takipçilerinden destek istedi
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