7,7'lik asrın felaketi Jennifer Lopez’i harekete geçirdi! “Yüzyılın en büyük depremi” diyerek takipçilerinden destek istedi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları geldi.
ABD'li ünlü sanatçı Jennifer Lopez de sosyal medya paylaşımında depremde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirtti.