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    • Magazin
    • 31.01.2023 07:31
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    • 31.01.2023 07:31
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    2023 Survivor Aysu Keskin nereli, hangi mesleği yapıyor? Instagram hesabı... Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında?

    Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de Aysu Keskin oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonla buluştu. Peki, Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? 2023 Survivor Aysu Keskin nereli, hangi mesleği yapıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında?

    Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de Aysu Keskin oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonla buluştu. Peki, Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında? 2023 Survivor Aysu Keskin nereli, hangi mesleği yapıyor? İşte detaylar...

    Profesyonel basketbol oyuncusu olan Aysu Keskin de Survivor 2023 kadrosuna dahil olan isimlerden oldu. Keskin'in yarışmaya katıldığını Acun Ilıcalı yaptığı paylaşım ile duyurdu.

    AYSU KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

    Basketbol oyuncusu olan Aysu Keskin 15 Mayıs 1990'da Tekirdağ'da dünyaya geldi.

    1.80 boyunda olan güzel basketbolcu kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı. Ardından sırasıyla Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor ve Uludağ Basket Nilüfer BSD'da oynadı.

    Instagram paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çeken Aysu Keskin sosyal medyada @aysukeskin.23 hesabını kullanıyor.

        SURVİVOR 2023 İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

        Survivor 2023 ilk bölüm 15 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek. Her yıl gelenekselleşen Acun Ilıcalı'nın girişi ile başlayacak olan Survivor 2023'te 3 ayrı takım olarak mı yoksa iki ayrı takım olarak mı mücadele edileceği Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölüm sonrası belli olacak.

        SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI; ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER-FENOMENLER

        FENOMENLER

        Alper Rende

        Buse Plan

        Halil İbrahim Göker

        Elanur

        Chaby Han

        Kürşat Juan

        ÜNLÜLER

        Seçkin Piriler

        Wilson

        Zeynep Alkan

        Aysu Keskin

        Cansu Tuman

        Yusuf Güney

        Barış Telli

        Murat Eken

        GÖNÜLLÜLER

        Aziz

        Gizem Avcı

        Aleyna

        Asena

        Osman Can

        Özgür

        Tunga
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        Haberler Magazin 2023 Survivor Aysu Keskin nereli, hangi mesleği yapıyor? Instagram hesabı... Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında?
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