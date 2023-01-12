Piyano çalan kurye videosu sosyal medyada viral oldu! Piyano çalan kurye Muharrem Can İncir kim, nereli, kaç yaşında?

Muharrem Can İncir kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan İncir, sipariş götürdüğü otelde piyano çalmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
MOZART'IN 'TÜRK MARŞI'NI ÇALDI
Muharrem Can İncir, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Türk Marşı" adlı eserini çaldı. O anları kaydeden bir kişisinin videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından kuryenin performansı sosyal medyada viral oldu.
PİYANO ÇALAN KURYE KİM, ADI - SOYADI NEDİR?
Piyana çalan kuryenin adı ve soyadı Muharrem Can İncir. 19 Yaşında olan genç, özel bir şirkette kurye olarak çalışıyor. Piyano çalmayı kendi öğrendiğini anlatan Muharrem Can İncir artık kuryelik yapmayacak.
İncir, "Ben klasik bir Türk genciyim. Okumaya çalışan, hayatını idame ettirmeye çalışan, hayalleri yönünde ilerlemeye çalışan bir Türk genciyim. Şu an özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyorum. Hocalarım bana destek oluyor. Şu an bir dijital piyanom var. Kasımpaşa'da çalışıyorum.