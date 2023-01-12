Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.01.2023 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2023 13:28
    ABONE OL

    Piyano çalan kurye videosu sosyal medyada viral oldu! Piyano çalan kurye Muharrem Can İncir kim, nereli, kaç yaşında?

    Piyano çalan kurye Muharrem Can İncir sosyal medyayı salladı. İncir'in sipariş götürdüğü otelde piyano çaldığı video viral oldu. Peki Piyano çalan kurye kim, gerçek mi, nereli, kaç yaşında? Piyano çalan kurye nerede, hangi şehirde? İşte Muharrem Can İncir hakkında merak edilenler...

    MOZART’IN ’TÜRK MARŞI’NI ÇALDI

    Muharrem Can İncir kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan İncir, sipariş götürdüğü otelde piyano çalmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

    MOZART'IN 'TÜRK MARŞI'NI ÇALDI

    Muharrem Can İncir, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Türk Marşı" adlı eserini çaldı. O anları kaydeden bir kişisinin videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından kuryenin performansı sosyal medyada viral oldu.

    PİYANO ÇALAN KURYE KİM, ADI - SOYADI NEDİR?

    Piyana çalan kuryenin adı ve soyadı Muharrem Can İncir. 19 Yaşında olan genç, özel bir şirkette kurye olarak çalışıyor. Piyano çalmayı kendi öğrendiğini anlatan Muharrem Can İncir artık kuryelik yapmayacak.

    İncir, "Ben klasik bir Türk genciyim. Okumaya çalışan, hayatını idame ettirmeye çalışan, hayalleri yönünde ilerlemeye çalışan bir Türk genciyim. Şu an özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyorum. Hocalarım bana destek oluyor. Şu an bir dijital piyanom var. Kasımpaşa'da çalışıyorum.

        Beyoğlu'nda otele paket götürmeye gittiğimde piyanoyu gördüm. 'Çalabilir miyim?' dedim. Piyanoyu görünce çalmak istedim, içimde bir his doğdu çalmak için. Sorduğum zaman bana izin verdiler. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi.

        Çocukluğumdan beri annem babam piyano konusunda bana destek oluyordu. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ateş Kuşları
        Haberler Magazin Piyano çalan kurye videosu sosyal medyada viral oldu! Piyano çalan kurye Muharrem Can İncir kim, nereli, kaç yaşında?
            SON DAKİKA