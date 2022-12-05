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    • Magazin
    • 05.12.2022 19:37
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    • 05.12.2022 19:37
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    24 yıl hapis cezası! Mahkeme oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi hakkında kararını verdi!

    Oyuncu Adnan Koç ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin, Ataşehir'de 2018'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü. 6 sanıklı davada oyuncunun dosyası tekrar görülmeye başlandı. Mahkeme yargılama sonunda oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşine toplamda 24 yıl hapis cezası verdi. İşte detaylar...

    Oyuncu Adnan Koç’a 24 yıl hapis cezası!

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart 2018'de takibe alınan uyuşturucu satıcısı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiğini tespit etmişti. Operasyon düzenleyen ekipler, Adnan Koç ve kardeşlerinin üzerinde madde ele geçirmiş ve gözaltı işlemi başlatmıştı. Gözaltı işlemi sırasında çıkan arbedede 6 polis yaralanmıştı.

    ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİLER
    Sabah'ta yer alan habere göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada müşteki polislerin avukatı Ayhan Baykal oyuncu Adnan Koç ile kardeşlerinin cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etmişti.

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan oyuncu Adnan Koç'u 4 polis memuruna yönelik "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapse çarptırmıştı. Mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyan oyuncu ve beraberindeki sanıklar kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep ettiler.

        MADDİ DELİLLERİ OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT
        İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, oyuncu Adnan Koç, Ahmet Koç ve diğer sanıklar hakkında 'Yaralama ve Kamu Malına Zarar Verme', 'Ruhsatsız Ateşli Silahları Taşıma veya Bulundurma', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında verilen cezaların yerinde olduğuna karar vererek talebi reddetti.

        Ceza Dairesi sanıklar hakkında 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçunu işledikleri ancak yerel mahkemenin suç maddesine göre hapis cezası vermediğini ifade ederek dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan sanıklar mahkemede adam öldürmeye teşebbüs suçunun maddi delilleri oluşmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

        24 YIL HAPİS!
        Mahkeme ayrıca oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Mehmet Hayri Koç ve Ahmet Koç'un 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçunu işledikleri gerekçesiyle her bir müştekiye karşı 5 yıl 1 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Böylece 3 sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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        Haberler Magazin 24 yıl hapis cezası! Mahkeme oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi hakkında kararını verdi!
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