24 yıl hapis cezası! Mahkeme oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi hakkında kararını verdi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart 2018'de takibe alınan uyuşturucu satıcısı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiğini tespit etmişti. Operasyon düzenleyen ekipler, Adnan Koç ve kardeşlerinin üzerinde madde ele geçirmiş ve gözaltı işlemi başlatmıştı. Gözaltı işlemi sırasında çıkan arbedede 6 polis yaralanmıştı.