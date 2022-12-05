24 yıl hapis cezası! Mahkeme oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi hakkında kararını verdi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart 2018'de takibe alınan uyuşturucu satıcısı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiğini tespit etmişti. Operasyon düzenleyen ekipler, Adnan Koç ve kardeşlerinin üzerinde madde ele geçirmiş ve gözaltı işlemi başlatmıştı. Gözaltı işlemi sırasında çıkan arbedede 6 polis yaralanmıştı.
ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİLER
Sabah'ta yer alan habere göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada müşteki polislerin avukatı Ayhan Baykal oyuncu Adnan Koç ile kardeşlerinin cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etmişti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan oyuncu Adnan Koç'u 4 polis memuruna yönelik "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapse çarptırmıştı. Mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyan oyuncu ve beraberindeki sanıklar kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep ettiler.