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    • Magazin
    • 10.11.2022 10:03
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    • 10.11.2022 10:03
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    Survivor Turabi'den +18 paylaşım görenlerin nutku tutuldu! Aman n'apıyorsun Turabi! Bu kez iş çıplak kadınlarla paylaşımdan çıktı

    Survivor'ın gelmiş geçmiş en çok konuşulan ve tanınan isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, son dönemde Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ve genellik bu paylaşımlar yarı çıplak kadınlarla oluyor. Son zamanlarda bu tür paylaşımlarına sıklık veren Turabi Çamkıran onlara bir yenisini daha ekledi ve +18 bir dans paylaştı. Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın yaptığı bu paylaşım takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte o skandal görüntüler.

    Survivor Turabi’den +18 paylaşım görenlerin nutku tutuldu!

    Survivor Turabi'den +18 paylaşım görenlerin nutku tutuldu! Aman n'apıyorsun Turabi! Bu kez iş çıplak kadınlarla paylaşımdan çıktı... Survivor sonrası hayatı bambaşka bir yere evrilen Turabi Çamkıran sosyal medyada çok konuşuluyor. Birbirinden ilginç notları ve yarı çıplak paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran Turabi Çamkıran skandal bir paylaşıma imzasını attı. Ünlü yarışmacı +18 dans paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...

    Survivor sayesinde tanınan Turabi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonlukları olan Turabi sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlarda bulunuyor.

    Tangalı kadınlarla pozlar veren Turabi son olarak " Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" demişti.

        ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

        Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu."

        "Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

        "BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

        Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düşmüştü.

            Turabi Çamkıran, ''Kadınınızı yatakta aç bırakmayın'' sözleriyle gündeme oturmuştu son olarak. Stringli bir kadınla poz veren Turabi Çamkıran, ''Bir kadın ilişkide mutsuzsa ya sofrada açtır, ya da yatakta. Bu ikisini de kadınına sağlayamıyorsan çift olmayı değil, yalnız kalmayı hak ediyorsundur. Size ilişkide mutlu olmanın sırrını veriyorum. Kadınınızı sofrada ve yatakta asla aç bırakmayın, saygıda kusur etmeyin ve onları anlamaya çalışmak yerine sadece sevin! Kadınlar anlaşılmak değil, sevilmek, sayılmak ve şımartılmak ister'' ifadelerini kullanmıştı.

            Amerika'da yaşayan Turabi, gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşında sosyal medyadan tepki çekti.

            Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa takipçilerinin tepkisini çekti. 'Biz seni delikanlılığınla sevdik, bunlara gerek yok' yorumu çok sayıda beğeni aldı.

            Paylaşımına, "Los Angeles'ta hayat bir başka güzel. No Manita! No Dır Dır! Geziyom Fıldır, Fıldır!" notu düşen Turabi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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            Haberler Magazin Survivor Turabi'den +18 paylaşım görenlerin nutku tutuldu! Aman n'apıyorsun Turabi! Bu kez iş çıplak kadınlarla paylaşımdan çıktı
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