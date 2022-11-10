Survivor Turabi'den +18 paylaşım görenlerin nutku tutuldu! Aman n'apıyorsun Turabi! Bu kez iş çıplak kadınlarla paylaşımdan çıktı... Survivor sonrası hayatı bambaşka bir yere evrilen Turabi Çamkıran sosyal medyada çok konuşuluyor. Birbirinden ilginç notları ve yarı çıplak paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran Turabi Çamkıran skandal bir paylaşıma imzasını attı. Ünlü yarışmacı +18 dans paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...
Survivor sayesinde tanınan Turabi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonlukları olan Turabi sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlarda bulunuyor.
Tangalı kadınlarla pozlar veren Turabi son olarak " Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" demişti.