Survivor Turabi'den +18 paylaşım görenlerin nutku tutuldu! Aman n'apıyorsun Turabi! Bu kez iş çıplak kadınlarla paylaşımdan çıktı

Turabi Çamkıran, ''Kadınınızı yatakta aç bırakmayın'' sözleriyle gündeme oturmuştu son olarak. Stringli bir kadınla poz veren Turabi Çamkıran, ''Bir kadın ilişkide mutsuzsa ya sofrada açtır, ya da yatakta. Bu ikisini de kadınına sağlayamıyorsan çift olmayı değil, yalnız kalmayı hak ediyorsundur. Size ilişkide mutlu olmanın sırrını veriyorum. Kadınınızı sofrada ve yatakta asla aç bırakmayın, saygıda kusur etmeyin ve onları anlamaya çalışmak yerine sadece sevin! Kadınlar anlaşılmak değil, sevilmek, sayılmak ve şımartılmak ister'' ifadelerini kullanmıştı.