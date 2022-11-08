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    • Magazin
    • 09.11.2022 00:30
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    • 09.11.2022 00:30
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    Yalnız Kurt 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bana bir şey olursa siz devam edeceksiniz”

    Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Jessica May, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Bana bir şey olursa siz devam edeceksiniz” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 25. bölüm 2. fragmanı...

    “Bana bir şey olursa siz devam edeceksiniz”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elinden Türk ordusu envanterine kayıtlı beş füzeden üçünü alabilmişlerdir. Haruncan son dakika hamlesiyle, iki füzeyi kurtarır.

    Bu füzeleri Yunanistan'a ateşleyecek ve Türk Yunan savaşını başlatacaklardır. Tim öncelikle yaralı Müstakim ile ilgilenir ardından ilk hedef kalan füzeleri bulmaktır.

    Golyat'a bağlı İstanbul Konsülü Türkiye ile Yunanistan arasından büyük bir savaş çıkarmayı planlarken, kendi içinde de büyük bir karmaşa yaşamaktadır.

        Raşit'in Abraham Müller'den kalan paraları ele geçirmeye çalışması, Halit'in başına buyruk davranışları Harun Karacabey'i bir yol ayrımına getirmiştir.

        Altay füzelerin yerine artık ulaşamayacaklarını düşünmektedir. Bu noktada devreye Viking girer. Sınır ötesi operasyonda yakaladığı Profesör lakaplı terörist üzerinden füze eğitimi alan kişilere ulaşılacak ve füzelerin takibi bu sayede yapılacaktır.

        Altay bir plan yapar ve Haruncan ile Profesör'ü bir araya getirir. Böylelikle görevi kime verdiğini öğrenecektir.
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