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    • Magazin
    • 08.11.2022 09:26
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    • 08.11.2022 09:26
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    Feyyaz Şerifoğlu'nun mesleği sevenlerini şoke etti... Camdaki Kız Sedat bakın gerçekte ne iş yapıyormuş!

    Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Can karakteriyle alkış toplayan Feyyaz Şerifoğlu adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız Sedat’ın mesleği şoke etti

    Camdaki Kız'ın Sedat'ı bakın ne iş yapıyormuş! Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı. Camdaki Kız'ın Sedat'ının asıl mesleğini öğrenenler inanmadı. Oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Feyyaz Şerifoğlu mesleği ve hayatı hakkında tüm merak edilenler...

    FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

    Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

    GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

    Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile adım attığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam etti. Şarkıcı, Ajda Pekkan'ın çeşitli organizasyonlarda yer alan sahnelerinde uzun zamandır vokalisti olarak görev aldı.Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptığını duyanlar kulaklarına inanamadı.

    FEYYAZ KİMİN VOKALİ?

    Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu.

        CAMDAKİ KIZ SEDAT BOYU KAÇ CM?

        Camdaki Kız dizisinde Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, 1,75 boyunda, 73 kilo ve balık burcudur.

        FEYYAZ ŞERİFOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

        Camdaki Kız dizisinde oynadığı Sedat rolüyle ünlenen Feyyaz Şerifoğlu, yeni aşkını ilan etti. Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D Ana Haber'in hafta sonu spikerliğini yapan Merve Dinçkol ile birlikte.

        FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN HAYATI

        1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu. Verdiği bir röportajda, anneannesinin org çaldığını ve bu sayede küçük yaşlarda müziğe ilgi duyduğunu söyledi.

        2013 yılında O Ses Türkiye adlı şarkı yarışmasına katıldı ve adını geniş kitlelere duyurdu. 'İnci Tanem' performansıyla jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başaran Feyyaz Şerifoğlu, Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti. Daha sonra 'Tutamıyorum Zamanı' performansına hiçbir jüri üyesinin dönmemesiyle yarışmadan elendi. 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.

        SERDAR ORTAÇ - TORNACI

            BEYAZIT ÖZTÜRK - RADYO PROGRAMCISI

            SİBEL CAN - DANSÖZ

            EBRU GÜNDEŞ - KONFEKSİYON İŞÇİSİ

                TARIK AKAN - CANKURTARAN

                CEM YILMAZ - KARİKATÜRİST

                HÜLYA KOÇYİĞİT - BALERİN

                    MAHMUT TUNCER - FUTBOLCU

                    MÜZİK ÖĞRETMENİ

                    OZAN GÜCEN - TEZGAHTAR
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                        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu'nun mesleği sevenlerini şoke etti... Camdaki Kız Sedat bakın gerçekte ne iş yapıyormuş!
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