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    • Magazin
    • 07.11.2022 17:08
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    • 07.11.2022 17:08
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    Masterchef Metin az yere bakan yürek yakan değilmiş! 24 yaşında olduğuna inandıramayan Metin'in sevgilisi bakmaya kıyılmıyor

    Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz oldu. Yetenekli yarışmacı henüz ilk eleme gününde önlüğü kapıp, balkona çıkmasını bildi. Hali hazırda da oldukça başarılı bir yarışma grafiği çizen Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Parmağındaki yüzük izleyicilerin dikkatlerinden kaçmayan Metin Yavuz'un sevgilisi görenleri hayran bıraktı. Hatta çifte kumrular bir süre önce evlilik yolunda da ilk adımı atmış.

    Masterchef Metin az yere bakan yürek yakan değilmiş!

    Masterchef Metin az yere bakan yürek yakan değilmiş! 24 yaşında olduğuna inandıramayan Metin'in sevgilisi bakmaya kıyılmıyor... Metin Yavuz, TV8 ekranlarında bu sezon ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroda yarışan isimler arasında. Yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Metin Yavuz'un sevgilisini görenlerse hayran kalıyor. Yarışmada yaş şakalarına epeyce maruz kalan Metin Yavuz'un sevgilisi yakından takip ediliyor.

    Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolu Mengenli'dir. 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur.

    2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

        MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı.

        2. turdada başarılı olarak 3. tura yükseldi.

        Son turda da performans sergileyen isim, ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu.
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            Haberler Magazin Masterchef Metin az yere bakan yürek yakan değilmiş! 24 yaşında olduğuna inandıramayan Metin'in sevgilisi bakmaya kıyılmıyor
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