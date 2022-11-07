Masterchef Metin az yere bakan yürek yakan değilmiş! 24 yaşında olduğuna inandıramayan Metin'in sevgilisi bakmaya kıyılmıyor... Metin Yavuz, TV8 ekranlarında bu sezon ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroda yarışan isimler arasında. Yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Metin Yavuz'un sevgilisini görenlerse hayran kalıyor. Yarışmada yaş şakalarına epeyce maruz kalan Metin Yavuz'un sevgilisi yakından takip ediliyor.