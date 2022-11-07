Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü: "Neden sevgililerine bunu yapıyor?"

Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.
YENİ SEVGİLİSİNE ROL VERDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 49 yaşındaki Cem Yılmaz, bir süredir 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman ile aşk yaşıyor.