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    • Magazin
    • 07.11.2022 16:21
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    • 07.11.2022 16:45
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    Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü: "Neden sevgililerine bunu yapıyor?"

    Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Kimileri kendinden yaşça küçük kimileri ise magazin camiasının gözde isimleri... Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz yine bir oyuncu ile aşk yaşıyor. 44 yaşındaki Seda Akman ile sevgili olduğu iddia edilen Cem Yılmaz'ın aşk haberi gündeme bomba gibi düşerken, detayları sürpriz aşkın detayları da sosyal medyada çok konuşuldu.

    Cem Yılmaz’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Ortalık yıkıldı

    Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

    YENİ SEVGİLİSİNE ROL VERDİ

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 49 yaşındaki Cem Yılmaz, bir süredir 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman ile aşk yaşıyor.

        İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, birliktelikleriyle ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Yılmaz'ın Akman'a da son filmi Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

        Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri "Neden hep sevgililerine filmlerinde rol veriyor?" derken kimileri ise, "Yakışmışlar, yaşları da uygun" yorumları yaptı.

        CEM YILMAZ'IN ESKİ SEVGİLİLERİ

        Ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilileri merak konusu oldu.

            CEM YILMAZ VE ESKİ EŞİ AHU YAĞTU

            Cem Yılmaz'ın bir yıl evli kaldığı eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu var.

            CEM YILMAZ - CANSU DERE

            CEM YILMAZ - DEMET ŞENER

                CEM YILMAZ- ZEYNEP TÜMERDEM

                CEM YILMAZ - AYŞE HATUN ÖNAL

                CEM YILMAZ - LAL DEDEOĞLU

                Ünlü komedyen en uzun ilişkilerinden birini işletmeci Lal Dedeoğlu ile yaşadı. İkilinin aşkı günlerce gazete manşetlerine taşındı. 4 yıllık aşk, ani bir kararla bitti... Yılmaz, Lal Dedeoğlu'ndan 'Onun yeri bende her zaman başka' diye bahsetti...

                SERENAY SARIKAYA - CEM YILMAZ

                Yaşadıkları aşkla herkesi şaşkına çeviren Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya 2020'nin yaz aylarında tekne tatilinde görüntülenmiş ve günlerce konuşulmuştu. Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirmişti.

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                Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü: "Neden sevgililerine bunu yapıyor?"
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