Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü: "Neden sevgililerine bunu yapıyor?"

Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Seda Akman çıktı! O jest ifşa oldu sosyal medya ikiye bölündü. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.