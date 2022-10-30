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    • Magazin
    • 30.10.2022 22:34
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    • 30.10.2022 22:36
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    "ABD'deki kar amacı gütmeyen hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yeme başlamaktadır?"

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri" ABD'deki kar amacı gütmeyen hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yeme başlamaktadır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yeme başlamaktadır?

    "ABD'deki kar amacı gütmeyen hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yeme başlamaktadır?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru:

    A) 24

    B) 64

    C) 44

    D) 84

    Cevap: D şıkkı 84

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    Haberler Magazin "ABD'deki kar amacı gütmeyen hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yeme başlamaktadır?"
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