Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler? Instagram hesapları...

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları hakkında aramalar hız kazandı. Doya Doya Moda'ya elenen isimlerin yerine yeni yarışmacılar dahil oldu. 29 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanan son Doya Doya Moda bölümünde jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu ile tartışan Gamze Taşkın, programdan ayrıldığını açıkladı. Programa bu hafta 2 yeni yarışmacı dahil oldu. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler? Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Doya Doya Moda Eda kimdir?

Doya Doya Moda'a 3 Ekim 2022 Pazartesi günü katılan yarışmacı Eda Koç 1988 doğumlu.

Eda Koç kolyeleri kazanarak farkını ortaya koymak istediğini ve bunu da başaracağına inandığını söyledi.