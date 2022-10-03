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    • Magazin
    • 04.10.2022 16:25
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    • 04.10.2022 16:25
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    Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler? Instagram hesapları...

    Doya Doya Moda programının yarışmacıları da merak ediliyor. Doya Doya Moda'da elenen ve diskalife olan yarışmacıların yerine bu hafta programa Eda Koç ve Kader Bozkurt katıldı. Peki, Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler? Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesapları...

    Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları hakkında aramalar hız kazandı. Doya Doya Moda'ya elenen isimlerin yerine yeni yarışmacılar dahil oldu. 29 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanan son Doya Doya Moda bölümünde jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu ile tartışan Gamze Taşkın, programdan ayrıldığını açıkladı. Programa bu hafta 2 yeni yarışmacı dahil oldu. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler? Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
    Doya Doya Moda Eda kimdir?

    Doya Doya Moda'a 3 Ekim 2022 Pazartesi günü katılan yarışmacı Eda Koç 1988 doğumlu.

    Eda Koç kolyeleri kazanarak farkını ortaya koymak istediğini ve bunu da başaracağına inandığını söyledi.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldığını ifade etti.
    Instagram Hesabı: edakocofficial

    Doya Doya Moda Kader Bozkurt kimdir?

    Kader Bozkurt 26 yaşında. Kendisini ve tarzını ifade edebileceğini düşündüğü için Doya Doya Moda'ya katıldığını ifade etti. Ayrıca Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.

    Instagram Hesabı: Kaderrbozkurt

        DOYA DOYA MODA'DA GAMZE AYRILDI MI?

        29 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanan son Doya Doya Moda bölümünde jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu ile tartışan Gamze Taşkın, programdan ayrıldığını açıkladı.

        GAMZE TAŞKIN: SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM VAR

        Sevilen yarışmaya veda eden Gamze Taşkın, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Doya Doya Moda'ya veda etmiş bulunmaktayım. Şu an eve geçiyorum. Bavulumu hazırlayıp hem iş hem de tatil amacıyla yurt dışı seyahatine çıkacağım. Programla ilgili söylemek istediklerim var elbette. Uçaktan inip müsait olduğumda sizlerle mini bir sohbetimiz olacak."

        GAMZE TAŞKIN KİMDİR?

        Gamze Taşkın, 30 yaşında programa Sakarya'dan katılmaktadır. Yay burcu olan Gamze Taşkın bir dönem diş hekimliği yapmıştır.

        Kısmetse Olur programında Ayça Ekin Beğen'in eve veda etmesinin ardından yeni gelin adayı olarak programa katılmıştı.

        Uzun süre Kısmetse Olur programında yer alan Gamze Taşkın programın final yapmasının ardından eski nişanlısı Özgür ile barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı.

            DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

            Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda, yayın akışına göre 14:30'da yayınlanacak.
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            Kuruluş Osman
            Haberler Magazin Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler? Instagram hesapları...
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