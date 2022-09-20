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    • Magazin
    • 21.09.2022 09:37
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    • 21.09.2022 09:37
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir, kim oynuyor?

    Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol karakterlerinden Atakan hakkında aramalar hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi polisiye temada yer alıyor. Dizinin başrol karakterlerinden olan Atakan hakkında haberimizde detaylı bilgilere yer verdik.

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir, kim oynuyor?

    ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bomba gibi geliyor! Fragramanıyla izleyicilerinin beğesini kazanan dizinin oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide Cezayir Türk'ün ve merhum ağabeyinin yakın arkadaşlarından olan Atakan'ın gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir, kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!

    RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

    Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit'te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

    1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

    Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nazım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür.

    Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ve Özel Tiyatrolar'da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

    Sinema kariyerine 2004 yılında "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

    Ragıp Savaş, Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlamıştır.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi Özbekistan'ın Buhara kentinde ve İstanbul'da çekildi.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM OYUNCULARI KİMLER?

        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan),

        Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).

        BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM KONUSU NEDİR?

        Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi polisiye temada yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazsam konusu şu şekilde;

        Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

        Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
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        Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir, kim oynuyor?
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