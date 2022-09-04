Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda takıldı! herkes elenmesini beklediği Leyla Altıparmak 200 bin liralık soruyu açtırdı





MAYDANOZDA TAKILDI...

İlk soruda seyirci joker hakkını kullanmaya karar verdi. 'Hangisi meler?' sorusuna cevap veremedi. İzleyicilerden gelen 'Keçi' cevabıyla yarışmaya devam etti. Herkes daha fazla ilerleyemez derken o barajı bile geçti. 200 bin lira değerindeki soruya geldi. Ancak 'Hangisi maydanozgillerden değildir' sorusuna yanlış cevap verdi. Elendi.



