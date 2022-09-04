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    Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda takıldı! herkes elenmesini beklediği Leyla Altıparmak 200 bin liralık soruyu açtırdı

    Leyla Altıparmak, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Yarışmanın başında ‘Hangisi meler?’ sorusunda takıldı! Seyircinin desteğiyle doğru cevaba ulaştı. Herkes elenmesini beklerken o 200 bin liralık soruyu bile açtırdı!

    Kim şaşırmak ister!

    ATV'nin sevilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, izleyiciyi ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu program, önceki akşam da gündemin ilk sırasında yerleşti. Yarışmacı Leyla Altıparmak hikayesi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.




    Evli ve 2 çocuk annesi olan Leyla Altıparmak, bu yıl oğluyla birlikte üniversite sınavına girdiğini ve sosyal bilimler bölümünü kazandığını söyledi.



    MAYDANOZDA TAKILDI...
    İlk soruda seyirci joker hakkını kullanmaya karar verdi. 'Hangisi meler?' sorusuna cevap veremedi. İzleyicilerden gelen 'Keçi' cevabıyla yarışmaya devam etti. Herkes daha fazla ilerleyemez derken o barajı bile geçti. 200 bin lira değerindeki soruya geldi. Ancak 'Hangisi maydanozgillerden değildir' sorusuna yanlış cevap verdi. Elendi.
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    Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda takıldı! herkes elenmesini beklediği Leyla Altıparmak 200 bin liralık soruyu açtırdı
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