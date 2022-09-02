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    • Magazin
    • 02.09.2022 23:20
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    • 02.09.2022 23:22
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    Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Türkiye’de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    A) 1935'te 110,5 milyon

    B) 1950'de 20,9 milyon

    C) 1975'te 40,3 milyon

    D)1985'te 50,7 milyon

    Cevap: A şıkkı 1935'te 110,5 milyon

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    Haberler Magazin Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
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