Arnavut Şevket öldü mü, neden öldü? Arnavut Şevket kimdir, nereli, kaç yaşında? Çipetpet Şevket Kopal'dan kötü haber

Arnavut Şevket öldü mü, neden öldü? Arnavut Şevket kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada Çipetpet sözleriyle bilinen Arnavut Şevket gerçek adıyla Şevket Kopal 95 yaşında yaşamını yitirdi. İşte Kopal ile ilgili merak edilenler...
ARNAVUT ŞEVKET ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Çipetpet Şevket İstanbul'da kaldığı huzurevinde vefat etti. Sosyal medyada Arnavut Şevket ve Çipetpet Şevket'in 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığında defnedileceği belirtildi.
ARNAVUT ŞEVKET KİMDİR?
Şevket Kopal, 1927 yılında Üsküdar'da doğmuştur. Küçüş yaştan itibaren kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini takit ettiği videoyla ünlenmiştir.
Saka kuşların kızgın, üzgün olduğu her halin sesini taklit eden Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir operatör şirketinin reklamında oynamıştı. Bu reklam"2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.