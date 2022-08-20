Arnavut Şevket öldü mü, neden öldü? Arnavut Şevket kimdir, nereli, kaç yaşında? Çipetpet Şevket Kopal'dan kötü haber

ARNAVUT ŞEVKET KİMDİR?

Şevket Kopal, 1927 yılında Üsküdar'da doğmuştur. Küçüş yaştan itibaren kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini takit ettiği videoyla ünlenmiştir.

Saka kuşların kızgın, üzgün olduğu her halin sesini taklit eden Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir operatör şirketinin reklamında oynamıştı. Bu reklam"2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.