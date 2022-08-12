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    • Magazin
    • 12.08.2022 22:23
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    • 12.08.2022 22:25
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    2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinden yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 27 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan " 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinden yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    2008’de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinden yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinden yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

    A- Kız kardeşi daha çok olan kadınların

    B- Kız kardeşleri daha çok olan erkeklerin

    C- Erkek kardeşi daha çok olan kadınların

    D- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin

    CEVAP: D- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin

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    Mücadelenin ikinci yarısı başladı!
    Haberler Magazin 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinden yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?
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