TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinden yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

A- Kız kardeşi daha çok olan kadınların

B- Kız kardeşleri daha çok olan erkeklerin

C- Erkek kardeşi daha çok olan kadınların

D- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin

CEVAP: D- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin