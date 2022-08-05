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    • Magazin
    • 05.08.2022 21:44
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    • 05.08.2022 21:48
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    Rock and Roll ilk çıktığı, 1950'li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 5 Ağustos Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Rock and Roll ilk çıktığı, 1950'li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Rock and Roll ilk çıktığı, 1950’li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Rock and Roll ilk çıktığı, 1950'li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?

    A- Kaya ve tekerlek

    B- Sallan ve yuvarlan

    C- Şok ve gürültü

    D- Kafa ve saç

    CEVAP: B

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    Haberler Magazin Rock and Roll ilk çıktığı, 1950'li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?
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