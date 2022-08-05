TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Rock and Roll ilk çıktığı, 1950'li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?

A- Kaya ve tekerlek

B- Sallan ve yuvarlan

C- Şok ve gürültü

D- Kafa ve saç

CEVAP: B