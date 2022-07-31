İhsan Anlı kimdir, öldü mü, neden öldü? Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı nerelidir, kaç yaşında? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı vefat etti. Geçtiğimiz Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine giren ünlü televizyoncu acı haberle sarsıldı. Anlı, babasına son görevini yerine getirdi. İşte detaylar...
İHSAN ANLI KİMDİR, ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
SON DAKİKA! Müge Anlı'nın babası babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. İhsan Anlı'nın cenazesi dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.
Hürriyet'in haberine göre; İhsan Anlı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün aile arasında sessiz sedasız defnedildi.
Müge Anlı geçen ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sinan Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.
ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi verdi. Bu kez mutlu haber Müge'nin kendisinden geldi.
MÜGE ANLI EVLENDİ
Canlı yayında evleneceğini açıklayan Müge Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.