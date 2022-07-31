İhsan Anlı kimdir, öldü mü, neden öldü? Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı nerelidir, kaç yaşında?

ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi verdi. Bu kez mutlu haber Müge'nin kendisinden geldi.

MÜGE ANLI EVLENDİ

Canlı yayında evleneceğini açıklayan Müge Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.