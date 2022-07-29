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    • Magazin
    • 29.07.2022 21:59
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    • 29.07.2022 22:02
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    Hangisi ateş su ve toprakla birlikte günümüzde Çin Astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki WuXing içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 29 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangisi ateş su ve toprakla birlikte günümüzde Çin Astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki WuXing içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Hangisi ateş su ve toprakla birlikte günümüzde Çin Astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki WuXing içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi ateş su ve toprakla birlikte günümüzde Çin Astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki WuXing içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

    A-Tahta

    B-Işık

    C-Hava

    D-Karanlık

    CEVAP: A

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    Haberler Magazin Hangisi ateş su ve toprakla birlikte günümüzde Çin Astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki WuXing içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?
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