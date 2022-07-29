46 yaşındaki Canan Ergüder her şeyi bir bir anlattı: “O üç günlük süreçte karalar bağladım” Meme kanser ile mücadele etmişti...

Canan Ergüder, geçen yıl Nisan ayında kanserine yakalandığını açıklamıştı. Kemoterapinin ardından sağlığına kavuşan oyuncu, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı.
Son olarak 'Oğlum' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Canan Ergüder, yaşadığı süreç için "Tabii ki çok zordu" diyerek şöyle konuştu: "Bir çocuğum var, şu anda dört yaşında. En zor düşünceler onunla ilgili düşünceler.
Tabii ki gencim, hayatta yapmak istediğim şeyler var, yaşamak istiyorum... Bu düşüncelerin hepsi geliyor insanın aklına"