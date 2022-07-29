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    • Magazin
    • 29.07.2022 19:54
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    • 29.07.2022 19:55
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    46 yaşındaki Canan Ergüder her şeyi bir bir anlattı: “O üç günlük süreçte karalar bağladım” Meme kanser ile mücadele etmişti...

    Ünlü oyuncu Canan Ergüder, 'Menajerimi Ara' dizisinde rol aldığı sırada meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve sonrasında tedaviye başlamıştı. Şimdilerde eski sağlığına kavuşan oyuncu, katıldığı bir YouTube kanalında yaşadıklarını anlattı. Hastalık sürecinden bahseden Ergüder, en büyük destekçisinin eşi Kenan Ece olduğunu belirtirken “O 3 günlük süreçte karalar bağladım” sözleriyle dikkat çekti. İşte o açıklama...

    “O üç günlük süreçte karalar bağladım”

    Canan Ergüder, geçen yıl Nisan ayında kanserine yakalandığını açıklamıştı. Kemoterapinin ardından sağlığına kavuşan oyuncu, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı.

    Son olarak 'Oğlum' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Canan Ergüder, yaşadığı süreç için "Tabii ki çok zordu" diyerek şöyle konuştu: "Bir çocuğum var, şu anda dört yaşında. En zor düşünceler onunla ilgili düşünceler.

    Tabii ki gencim, hayatta yapmak istediğim şeyler var, yaşamak istiyorum... Bu düşüncelerin hepsi geliyor insanın aklına"

        Canan Ergüder, "Hiçbir şey kesin değil. Hastalık geri gelmeyecek diye garanti veremez bana hiç kimse. Olan süreci mümkün mertebe en sağlıklı şekilde en başta oğlum için sonra da ailem için ve kendim için güçlü kalmak istedim. Sağ olsun eşim (Kenan Ece) de bana çok destek oldu" açıklamasını yaptı.

        "HAYATA BAĞLI KALMAK GEREKİYOR"
        "4,5 ayda bitirdim kemoyu. Sonra saçım çıktıktan sonra mesleğime geri döndüm." ifadelerini kullanan Ergüder, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hayata bağlı kalmak gerekiyor. Bana danışan çok insan var. Söylediğim şey şu; 'Sizi hayata ne bağlı tutuyorsa ona sıkı sıkı tutunun.' Benim için oğlum ve ailem..." dedi.

            Kemoterapinin etkisinin iki gün sonra vurduğunu dile getiren Canan Ergüder, "İlk aldığım ilaç daha ağır olarak bilinen bir ilaçtı. O vurduğu zaman üç gün yatıyorsunuz karanlık bir odada" şeklinde konuştu.

            "SAÇIMI KAYBETTİĞİM ZAMAN BENİ VURDU"
            Ünlü oyuncu, sözlerini, "O 3 günlük süreçte karalar bağladığım zamanlar oldu. Saçımı kaybettiğim zaman beni bir vurmuştu... Ondan sonra alışıyorsunuz. Bence her duruma alışıyor insan. Hayatta da bu böyle..." diyerek sonlandırdı.
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            Haberler Magazin 46 yaşındaki Canan Ergüder her şeyi bir bir anlattı: “O üç günlük süreçte karalar bağladım” Meme kanser ile mücadele etmişti...
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