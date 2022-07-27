ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: ABD'nin Arkansas, Maryland, Missisippi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?

A) Beyaz olmayanlar

B) İngilizce bilmeyenler

C) Kadınlar

D) Ateistler

Cevap: D