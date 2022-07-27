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    • Magazin
    • 27.07.2022 22:43
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    • 27.07.2022 22:46
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    ABD'nin Arkansas, Maryland, Missisippi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 27 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "ABD'nin Arkansas, Maryland, Missisippi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    ABD’nin Arkansas, Maryland, Missisippi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: ABD'nin Arkansas, Maryland, Missisippi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?

    A) Beyaz olmayanlar

    B) İngilizce bilmeyenler

    C) Kadınlar

    D) Ateistler

    Cevap: D

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    Haberler Magazin ABD'nin Arkansas, Maryland, Missisippi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?
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