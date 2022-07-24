Ebru Gündeş'in en acı günü! 47 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etti. Son dakika haberinin ardından annesi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Bu noktada internet arama motorlarında sıklıkla Müjgan Ayvazoğlugil öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? sorularının yanıtları araştırılır oldu. İşte detaylar...
MÜJGAN AYVAZOĞLUGİL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.
Yapılan duyuruda: " Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
MÜJGAN AYVAZOĞLUGİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Müjgan Ayvazoğlugil hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?
12 Ekim 1974 İstanbul doğumlu Ebru Gündeş 46 yaşındadır. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kalan Gündeş'in sesinin güzelliğini bir aile dostu keşfetti. Aile dostu, Gündeş'i bir müzik yapımcısına götürdü. Ebru Gündeş'in sesini beğenen Neşe Demirkat, onu ünlü prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay ile tanıştırdı. Gündeş, 1991'de Koral Sarıtaş'ın yönlendirmesiyle ilk sahne deneyimini Emel Sayın'a vokal olarak edindi.