Müjgan Ayvazoğlugil öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Ebru Gündeş, 1993'de 'Tanrı Misafiri' isimli ilk albümünü piyasaya çıkaran. Gündeş söz konusu albüm ile milyonluk satış rakamlarına ulaştı. İlk albümünden sonra ertesi sene 'Tatlı Bela'yı yayınladı. 1999'da 'Dön Ne Olur' ismini taşıyan bu albümünün stüdyodaki tanıtımı esnasında, basın mensupları önünde beyin kanaması geçirdi. O sıralar henüz 25 yaşında olan Ebru Gündeş, uzun bir süre de dinlendi ve mesleki yaşamından uzak kaldı.

Gündeş, ayrılığın ardından ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Gündeş, konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.