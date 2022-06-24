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    • 24.06.2022 15:50
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    • 24.06.2022 16:22
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    Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? Kuruçeşme açık hava konser alanı adres

    Yazın gelmesiyle birlikte konserler araştırılmaya başlandı. Her yıl binlerce kişi açık hava konserlerine gidiyor. Her gün farklı sanatçılar yaz boyuncu hayranlarıyla buluşuyor. Kuruçeşme açık hava konser alanında yapılan konserleri gitmek isteyenler de adresi araştırıyor. Peki Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? İşte Kuruçeşme açık hava konser alanı adresi...

    Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir?

    Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? sorusu binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 2022 yılında yaz ayları konserlerle geçecek. Birbirinden ünlü sanatçılar konserlerinde sevenleriyle şarkılar söyleyecek. Açık hava konserleri başladı. İşte konser için sıklıkla araştırılan Kuruçeşme açık hava konser alanı adresi...

    KURUÇEŞME AÇIK HAVA KONSER ALANI NERDE, NASIL GİDİLİR?

    Adres: Ortaköy, Muallim Naci Cd. No:50, 34347 Beşiktaş/İstanbul

    BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    Kuruçeşme açık hava konser bilet fiyatları kategoriye göre değişmektedir. Sahneye yakın oturmak isteyenler için fiyatlar yükselmektedir.

    Sahne önü A-B bloklar: 550 TL

    Sahne önü C-D bloklar: 4.40 TL

    Kategori 1: 330 TL

    Kategori 2: 302 .50 TL

    Kategori 275 TL

    Not: Fiyatlar sanatçıya göre değişmektedir.
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