Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? Kuruçeşme açık hava konser alanı adres

Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? sorusu binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 2022 yılında yaz ayları konserlerle geçecek. Birbirinden ünlü sanatçılar konserlerinde sevenleriyle şarkılar söyleyecek. Açık hava konserleri başladı. İşte konser için sıklıkla araştırılan Kuruçeşme açık hava konser alanı adresi...
KURUÇEŞME AÇIK HAVA KONSER ALANI NERDE, NASIL GİDİLİR?
Adres: Ortaköy, Muallim Naci Cd. No:50, 34347 Beşiktaş/İstanbul
BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Kuruçeşme açık hava konser bilet fiyatları kategoriye göre değişmektedir. Sahneye yakın oturmak isteyenler için fiyatlar yükselmektedir.
Sahne önü A-B bloklar: 550 TL
Sahne önü C-D bloklar: 4.40 TL
Kategori 1: 330 TL
Kategori 2: 302 .50 TL
Kategori 275 TL
Not: Fiyatlar sanatçıya göre değişmektedir.