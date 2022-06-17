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    • Magazin
    • 17.06.2022 23:44
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    • 18.06.2022 00:01
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    Kasım 2021'de İsveç'teki Rum Üniversitesi'nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Kasım 2021'de İsveç'teki Rum Üniversitesi'nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Kasım 2021’de İsveç’teki Rum Üniversitesi’nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bit ilişki olmadığı görülmüştür?

    Kasım 2021'de İsveç'teki Rum Üniversitesi'nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Kasım 2021'de İsveç'teki Rum Üniversitesi'nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?

    A) Narsist olma

    B) Düşük IQ'lu olma

    C) Vicdansız olma

    D) Dışa dönük olma

    Cevap: C

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    Haberler Magazin Kasım 2021'de İsveç'teki Rum Üniversitesi'nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?
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