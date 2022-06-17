Kasım 2021'de İsveç'teki Rum Üniversitesi'nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Kasım 2021'de İsveç'teki Rum Üniversitesi'nde yapılan akademik çalışmanın sonuçlarına göre astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?

A) Narsist olma

B) Düşük IQ'lu olma

C) Vicdansız olma

D) Dışa dönük olma

Cevap: C