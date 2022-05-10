Eurovision Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? Eurovison 2022 saat kaçta? Bu sene hangi ülkeler katılacak?

Bu sene 66. kez gerçekleştirilecek Eurovision 2022 yarışması için geri sayım sona erdi. Eurovision şarkı yarışması bu yıl 41 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yarı final elemeleri sonrasında Eurovision 2022 birincisi için gözler final etabında olacak. Peki, Eurovison 2022 ne zaman, saat kaçta? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 hangi ülkeler katılacak? İşte merak edilenler haberimizde...
EUROVISION NE ZAMAN?
2022 Eurovision Şarkı Yarışması 3 gün sürecek. İlk yarı final 10 Mayıs 2022, ikinci yarı final 12 Mayıs 2022 ve final ise 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.
Eurovision İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da gerçekleştirilecek.
2022 Eurovision saat kaçta, hangi kanalda?
Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2022 resmi kanalı üzerinden 10 Mayıs saat 22.00'dan itibaren izlenebilecek.
Ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.