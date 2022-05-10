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    • Magazin
    • 11.05.2022 08:54
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    • 11.05.2022 08:55
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    Eurovision Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? Eurovison 2022 saat kaçta? Bu sene hangi ülkeler katılacak?

    Bu yıl 41 ülkenin katılım sağlayacağı Eurovision şarkı yarışması için geri sayım bugün sona eriyor. Yarışmaya katılan ülkelerin temsilcileri ilk etapta yarı finalde performanslarını sergileyecekler, ardından final bölümünde bu senenin birincisi ortaya çıkacak. Peki, Eurovison 2022 saat kaçta? Eurovision Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? Bu sene hangi ülkeler katılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Eurovison 2022 saat kaçta?

    Bu sene 66. kez gerçekleştirilecek Eurovision 2022 yarışması için geri sayım sona erdi. Eurovision şarkı yarışması bu yıl 41 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yarı final elemeleri sonrasında Eurovision 2022 birincisi için gözler final etabında olacak. Peki, Eurovison 2022 ne zaman, saat kaçta? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 hangi ülkeler katılacak? İşte merak edilenler haberimizde...

    EUROVISION NE ZAMAN?

    2022 Eurovision Şarkı Yarışması 3 gün sürecek. İlk yarı final 10 Mayıs 2022, ikinci yarı final 12 Mayıs 2022 ve final ise 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

    Eurovision İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da gerçekleştirilecek.

    2022 Eurovision saat kaçta, hangi kanalda?

    Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2022 resmi kanalı üzerinden 10 Mayıs saat 22.00'dan itibaren izlenebilecek.

    Ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

        HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

        Yarışmaya 41 ülke katılım sağlayacak. İşte yarışmaya katılacak ülkeler;

        Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere

        1965 yılında Napoli ve 1991 yılında Roma'daki ev sahipliklerinden sonra İtalya üçüncü kez Eurovision'a ev sahipliği yapıyor.Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstleniyor.

        Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 12 Mayıs'ta, finaliyse 14 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak. Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.

        Yarışmaya bu yıl 40 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak.

        "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

        İtalyan yetkililer bu yılki yarışmanın İtalya'da şimdiye kadar yapılmış en büyük gösterilerden biri olacağını iddia ediyor.

        Birinci yarı finalde 40'tan fazla dansçının artırılmış gerçekliğin de kullanıldığı bir sahnede dans edeceği açıklandı.

        Yarışmada savaşında gölgesindeki Ukrayna'yı Kalush Orchestra grubu temsil ediyor.
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