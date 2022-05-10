Eurovision Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? Eurovison 2022 saat kaçta? Bu sene hangi ülkeler katılacak?

Bu sene 66. kez gerçekleştirilecek Eurovision 2022 yarışması için geri sayım sona erdi. Eurovision şarkı yarışması bu yıl 41 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yarı final elemeleri sonrasında Eurovision 2022 birincisi için gözler final etabında olacak. Peki, Eurovison 2022 ne zaman, saat kaçta? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2022 hangi ülkeler katılacak? İşte merak edilenler haberimizde...