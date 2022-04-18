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    • Magazin
    • 19.04.2022 08:55
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    • 19.04.2022 08:55
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    18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ada konseyinde çıkan isim...

    Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor ada konseyinde çıkan isim hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor her bölümüyle heyecanla takip edilen yarışmalar arasında yer alıyor ve bu akşamki bölümde dokunulmazlık oynanadı kaybeden takım içlerinden bir ismi yazdı, peki bu isim kim oldu?

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorularına yanıt arar oldu. TV8'in sevilen yarışması her bölümüyle ilgiyle takip ediliyor heyecan dolu mücadele sonrasında üzülen takımın hangisi olduğu merak ediliyor. Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi şanslı oldu, ada konseyinde yaşanan gerginlik ve heyecan ekrana da yansıdı. Peki Survivor ada konseyinde çıkan isim hangisi oldu, Survivor'da eleme adayları kimler?

    18 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Kıran kırana rekabetin ön planda olduğu Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın kritik üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sonunda kazanan büyük bir ödülün de sahibi oluyor.

    Mücadelede kadınlar yarışını 8-3 ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise iki takım 7-7 beraberliğe kadar geldi. Batuhan'ın sayısı ile kazanan ünlüler takımı oldu. Klasik araçlarla lüks bir villaya gittiler ve her bir yarışmacı karaoke yaptı. Ardından yarışmacılar muhteşem bir sofrada bir araya geldi. Birbirinden renkli kostümleri giyen yarışmacılar, Michael Jackson konseptli partide stres attı.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    İki dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllüler takımı Evrim ve Ayşe'yi potaya, Yokluk Adasına gönderdi. Üçüncü eleme adayı da Nisa oldu. Dördüncü eleme adayı ise Yağmur oldu.

        YOKLUK ADASI KURALLARI NELER?

        Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

        Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.

        Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız.

        Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.
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