18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ada konseyinde çıkan isim...

Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorularına yanıt arar oldu. TV8'in sevilen yarışması her bölümüyle ilgiyle takip ediliyor heyecan dolu mücadele sonrasında üzülen takımın hangisi olduğu merak ediliyor. Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi şanslı oldu, ada konseyinde yaşanan gerginlik ve heyecan ekrana da yansıdı. Peki Survivor ada konseyinde çıkan isim hangisi oldu, Survivor'da eleme adayları kimler?
18 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kıran kırana rekabetin ön planda olduğu Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın kritik üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sonunda kazanan büyük bir ödülün de sahibi oluyor.
Mücadelede kadınlar yarışını 8-3 ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise iki takım 7-7 beraberliğe kadar geldi. Batuhan'ın sayısı ile kazanan ünlüler takımı oldu. Klasik araçlarla lüks bir villaya gittiler ve her bir yarışmacı karaoke yaptı. Ardından yarışmacılar muhteşem bir sofrada bir araya geldi. Birbirinden renkli kostümleri giyen yarışmacılar, Michael Jackson konseptli partide stres attı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
İki dokunulmazlık yarışını kaybeden gönüllüler takımı Evrim ve Ayşe'yi potaya, Yokluk Adasına gönderdi. Üçüncü eleme adayı da Nisa oldu. Dördüncü eleme adayı ise Yağmur oldu.