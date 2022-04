Cüneyt Arkın hayranı olan Destan’ın Yaman’ı Ahmet Olgun Sünear: "Oyunculuk deli işi!"

"Ebru Şahin'i gördüm ve kendime 'Çok çalışmalısın' dedim"

Set ortamı nasıl? Ekip, oyuncular hakkında neler söylemek istersin? Zorlu şartlar altında çalışıyorsunuz. Sinirler gerildiğinde birbirinize çok yansıtır mısınız?

Birbirimize yansıtıyoruz. Ama birbirimizi dinleyerek destek olarak yansıtıyoruz. Herkesin herkeste bir parçası var. Çok zorlu zamanlardan geçtik. Hastalık dönemi, zorlu hava koşulları… Çok ciddi yıprandık. Daha dün saatlerce dışarda aksiyon sahneleri çektik. Ama yanlarında çalışmaktan gurur duyduğum insanlarlayım. Proje başlamadan bizi eğitime aldılar. Hayallerimi gerçekleştirmek adına benim için bir fırsattı. Çocukken Cüneyt Arkın manyağıydım. At üstünde yaptıkları, atlamaları zıplamaları benim için büyüleyiciydi. Ve bu fırsat da gelince çok mutlu oldum. Çalışmalara başladığımda ilk gördüğüm şey Ebru Şahin'di. At üstündeydi. "Çok iyi çalışmalısın. En az Ebru kadar iyi olmalısın" dedim kendime. Harikaydı. Herkeste azim ve çalışma aşkı var. Her yapımda sancılı dönemler olur ama biz güzel atlatıyoruz.