Cüneyt Arkın hayranı olan Destan’ın Yaman’ı Ahmet Olgun Sünear: "Oyunculuk deli işi!"

Oyuncu Ahmet Olgun Sünear, YouTube'un sevilen kanalı Bi' Başka'ya özel açıklamalarda bulundu. Set öncesi aldığı eğitimlerde ilk olarak Ebru Şahin'i at üstünde gördüğünü ifade eden Sünear, "'Çok iyi çalışmalısın. En az Ebru kadar iyi olmalısın' dedim kendime. Harikaydı. Setteki herkeste azim ve çalışma aşkı var" dedi

Nasılsın? Neler yapıyorsun set dışında?

Aksiyon dolu gidiyor. Hareketliyiz. Set harici bir hayatım yok diyebilirim. Çalıştığım zamanların dışında dinleniyorum. Yaş biraz ilerleyince böyle oluyor.

Destan ve Yaman ile başlayalım mı? Karakter sana nasıl geldi? Neden kabul ettin? Beklentilerini karşıladı mı?

Öncelikle proje geldiğinde çok heyecanlandık. Karakter de yolda dönüşerek Yaman halini aldı. Şu anda geldiği noktadan da sanırım hepimiz memnunuz. Ki bu çok görülmüş bir şey değildir. Kendini hiç sevmeyenlerdenim ben de. Kendimi en ağır şekilde eleştiririm. Ama Yaman'dan, olduğu yerden çok memnunum.