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    • Magazin
    • 09.04.2022 08:54
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    • 09.04.2022 08:54
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    9 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek. Karşılıklı güven duygusuyla birçok paylaşımda bulunacaksınız. 9 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir

    Astrogündem: 3 gün sonra gerçekleşecek kavuşum hepimizi ilgilendiriyor. Bu kavuşum, ülkemizin denizlere inmesini sağlayacak. Kolektif etkisi büyük olacak Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin liman sayısını arttıracak. Yabancı sermayelerin ülkemizdeki bankaları aracılığıyla yaptığı sürdürülebilir projeler, pazarımızda göreceğimiz global markaların sayısını arttırabilir.

    KOÇ
    Kimi ya da neyi istediğinizi tespit edip aradığınız aşkı kendinize çekme fırsatı yakalayacaksınız.
    Aşk ilişkilerinde kararlılık süreciniz revaca geçiyor.

    BOĞA
    Zamanla çoğu ilişkiniz düzelecek, sosyalliğiniz artacak.
    Arkadaşlıklarınızda ciddi problemler yok sadece kendinizi iyi ifade edin karşınızdakileri de iyi anlayın.

        İKİZLER
        İş yerinizde yaşanan aksilikleri atıştırmalıklarla çözmeye çalışmak sağlıksız beslenme sürecine kapı açacaktır. Bu alışkanlıklarla kendinizi stresli hissedebilirsiniz.

        YENGEÇ
        Tutkularınızın peşinden gitmek sizler için çoğu zaman güvenlidir. Bu şekilde sosyal ortamlar bulabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

        ASLAN
        Kendinizi daha olgun hissetmek için kitaplardaki dünyalara dalmanız muhtemel.
        Spiritüel alanda gelişiminizi destekleyen kişilerle olan iletişiminiz artacak.

            BAŞAK
            Yorgun geçen günlerinizi aşmaya başlayabilirsiniz. Uğradığınız haksızlıkların tamamı size her şeyi kontrol etmeye çabalamayı bırakmanız için bir öğretiydi.

            TERAZİ
            Sadık kişilere her zaman ihtiyacınız var.
            Karar alma aşamasında olduğunuz için destek istiyorsunuz.
            Sezgilerinizi açarsanız doğru kişilere yönelebilirsiniz.

            AKREP
            Aşk konusunda çekingensiniz. Bazı durumlarda cesaret göstermek daha verimlidir. Hamlenizi dikkatli belirleyin. En nihayetinde kendiniz olun.

                YAY
                Çaba sarf ettiğiniz konular insanları değiştirmek olduğunda pek sonuca gidemiyorsunuz.
                Bunun bilincinde olarak partnerinize yaklaşmanız yerinde olacaktır.

                OĞLAK
                İş konularında dinamik ve mutlu bir gün geçireceksiniz. Ancak güne başlarken kendinizi biraz keyifsiz hissedebilirsiniz. Kendinize güveniniz artıyor.

                KOVA
                Sorunları tecrübe olarak görüp önünüze bakacak gerekli cesareti toparlamanızın zamanı geldi. Düne takılarak bugünü öldürmenin size faydası olmayacak.

                    BALIK
                    Çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğinizde ileriye dönük başarının yolları size açık.
                    Topluluk çalışmalarına yönelirseniz isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz.
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                    Haberler Magazin 9 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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