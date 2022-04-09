9 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: 3 gün sonra gerçekleşecek kavuşum hepimizi ilgilendiriyor. Bu kavuşum, ülkemizin denizlere inmesini sağlayacak. Kolektif etkisi büyük olacak Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin liman sayısını arttıracak. Yabancı sermayelerin ülkemizdeki bankaları aracılığıyla yaptığı sürdürülebilir projeler, pazarımızda göreceğimiz global markaların sayısını arttırabilir.
KOÇ
Kimi ya da neyi istediğinizi tespit edip aradığınız aşkı kendinize çekme fırsatı yakalayacaksınız.
Aşk ilişkilerinde kararlılık süreciniz revaca geçiyor.
BOĞA
Zamanla çoğu ilişkiniz düzelecek, sosyalliğiniz artacak.
Arkadaşlıklarınızda ciddi problemler yok sadece kendinizi iyi ifade edin karşınızdakileri de iyi anlayın.