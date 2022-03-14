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    • Magazin
    • 14.03.2022 14:46
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    • 14.03.2022 14:47
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    Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Buket Dereoğlu nereli, evli mi, hangi dizilerde oynadı? Buket Dereoğlu'nun babası kim?

    Bir döneme damgasını vuran isimlerden Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Bizimkiler, Görgüsüzler, Tatlı Kaçıklar gibi daha pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu 90'lı yıllarda adından çok söz etmişti. Katıldığı magazin programları ile yeniden gündem konusu olan ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Buket Dereoğlu nereli, evli mi, hangi dizilerde oynadı? Buket Dereoğlu'nun babası kim?

    takvim.com.tr
    Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında?

    Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Buket Dereoğlu nereli, evli mi, hangi dizilerde oynadı? Buket Dereoğlu'nun babası kim? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir dönem adından sıklıkla söz ettiren ismin hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu, Buket Dereoğlu'nun özellikle Ercan Yazgan'ın kızı olup olmadığı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

    Selin Buket Dereoğlu veya bilinen adıyla Buket Dereoğlu, 30 Nisan 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

    Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan oyuncu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır.

    Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

    1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

    Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.

        BUKET DEREOĞLU FİLM VE DİZİLERİ

        1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet
        1993 Cümbüş Sokak - Helga
        1995 Çiçek Taksi - Elizabeth
        1996 Ağustos Bönceklerini Unutma
        1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen
        1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu
        Cümbüşiye - Helga
        2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi
        Yasemince 2000
        2001 Tuzu Kurular
        2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale
        2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)
        Dayı
        En İyi Arkadaşım - Sıfırcı
        2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon
        2006 Avrupa Yakası
        2007 Gemilerde Talim Var
        2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi
        2008 Görgüsüzler - Saliha
        Pulsar - Nermin Bilgiç

        2009 Çılgın Kanal - Deniz
        Papatyam - Yasemin
        2011 Artı 18
        Müziklerin Efendisi
        Sudan Sebepler - Sedef
        2012 Eve Düşen Yıldırım - Pınar
        Süpertürk - Alev
        2014 Diğer Yarım - Çengel Aysel
        Oflu Hoca'nın Şifresi - Modaretör
        Yasak - Nazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım
        2015 Eve Dönüş - Av. Nalan Sayar
        Likya Taşların İzinde
        Sen Benimsin - Nevin Deniz
        2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 - Modaretör
        2017 Chef
        2018 İkizler Memo-Can - Madam/Matnazel
        Oflu Hoca Trakya'da - Modaretör
        2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Alev Veyder


        2020 Hekimoğlu - Cihan'ın Menajeri Nihal
        Afili Aşk - Ceyda'nın Annesi Feriha
        İncir Ağacı - Gönül
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        Haberler Magazin Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Buket Dereoğlu nereli, evli mi, hangi dizilerde oynadı? Buket Dereoğlu'nun babası kim?
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