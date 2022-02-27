Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor Sercan diskalifiye mi oldu? Şoke eden gelişme! Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? sorularının yanıtları sıklıkla sorgulanıyor. Issız ada şartlarında ve zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılardan Sercan Yıldırım yeni bölüme damgasını vuracak bir gelişmeyle izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu daha da arttırdı, işte o gelişmeler...
SURVİVOR SERCAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrına sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti.
Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekiyor. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk ettiği görülüyor.
Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçilerinin merakla beklediği açıklama bu akşam yeni bölümle belli olacak.