Survivor Sercan diskalifiye mi oldu? Şoke eden gelişme! Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

Yıldırım, 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşamıştır ve Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamıştır. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 senesinde Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım forrvet ve kanat mevkiilerinde oynamaktadır. Daha önce Survivor 2020 sezonunda da yarışmış olan Survivor Sercan, yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel ile evlenmiştir.