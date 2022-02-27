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    • Magazin
    • 27.02.2022 16:09
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    • 27.02.2022 16:11
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    Survivor Sercan diskalifiye mi oldu? Şoke eden gelişme! Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

    Akşam kuşağının ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star’ı yakından takip edenler Survivor Sercan diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve şoke eden bir gelişme yaşandı ve Sercan Yıldırım damga vuracak. Gergin anların yaşanacağı yeni bölümde izleyiciler Acun Ilıcalı’nın Sercan’I diskalifiye edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu gelişme üzerine hayatına dair bilgiler de sorgulanır oldu. Peki Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

    takvim.com.tr
    Survivor Sercan diskalifiye mi oldu?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor Sercan diskalifiye mi oldu? Şoke eden gelişme! Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? sorularının yanıtları sıklıkla sorgulanıyor. Issız ada şartlarında ve zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılardan Sercan Yıldırım yeni bölüme damgasını vuracak bir gelişmeyle izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu daha da arttırdı, işte o gelişmeler...

    SURVİVOR SERCAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrına sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti.

    Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekiyor. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk ettiği görülüyor.

    Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçilerinin merakla beklediği açıklama bu akşam yeni bölümle belli olacak.

        SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

        Survivor All Star yarışmacılarından Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atmış olan Sercan Yıldırım, 2006 senesinin Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

        Yıldırım, 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşamıştır ve Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamıştır. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 senesinde Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

        Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım forrvet ve kanat mevkiilerinde oynamaktadır. Daha önce Survivor 2020 sezonunda da yarışmış olan Survivor Sercan, yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel ile evlenmiştir.
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