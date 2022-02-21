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    • Magazin
    • 21.02.2022 17:58
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    • 21.02.2022 18:01
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    Survivor Hikmet'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor Hikmet'in sağlık durumu nasıl? Hikmet Tuğsuz kimdir, diskalifiye mi oldu?

    Survivor 28. bölümü bu akşam TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu için 2 takım mücadele verecek. Survivor Hikmet, dokunulmazlık oyunu esnasında talihsiz bir kaza geçiriyor. Diğer yarışmacılar da panik halinde Hikmet'in yanına koşup ayağının durumuna bakmak istiyor. Bu gelişmelerle birlikte Survivor Hikmet'in yarışmaya veda edip etmeyeceği yarışmayı sıkı takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Hikmet'e ne oldu, sakatlandı mı? Hikmet Tuğsuz sağlık durumu nasıl, diskalifiye mi oldu? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Survivor Hikmet’e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor Hikmet’in sağlık durumu nasıl?

    Survivor Hikmet sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başarılı yarışmacı Hikmet Tuğsuz 2022 Survivor All Star yeni bölümünde sakatlanıyor ve yayınlanan fragman izleyicileri oldukça meraklandırıdı. İşte yaşananlar...

    SURVIVOR HİKMET BİLEĞİ Mİ KIRILDI?

    Survivor 28. bölüm fragmanında Hikmet talihsiz kaza sonrası yerde acılar içinde kalıyor. Diğer yarışmacılar panik halinde Hikmet'in yanına koşarken başarılı yarışmacı ayağının durumuna bakmak istiyor. Bu sırada yarışmacılar buna engel olmak istiyor. 36 yaşındaki yarışmacının son durumu akşam yayınlanacak olan bölümle belli olacak.

    SURVİVOR HİKMET SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Survivor Hikmet Tuğsuz, çark direğinin altında kıvranırken, yarışmacı arkadaşları korkarak yanına gidiyor ve ona destek olmaya çalışıyor. Survivor Hikmet'in sağlık durumu ve yaşanan olayın detayları Survior All Star'ın bu akşam 20.00'da ekrana gelecek olan 28. bölümünde netleşecek.

        HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

        16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. Tuğsuz'un başarısını keşfeden antrenörler onu atletizm branşına yönlendirdi. Birden fazla alanda başarı sergileyen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.

        Tuğsuz üniversitenin ardından hem antrenörlük hem sporculuk yaptı. En son Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.

        HİKMET TUĞSUZ SURVİVOR'DA KAÇ SEZON YARIŞTI?

        Hikmet Tupsuz daha önce Survivvor 2019'da da yarıştı. Suvivor'ın 2019 yılında ekrana gelen sezonuna katılan Hikmet Tuğsuz, yaşadığı talihsiz bir sakatlıktan dolayı Survivor macerasını yarıda bırakmak zorunda kaldı.
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        Haberler Magazin Survivor Hikmet'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor Hikmet'in sağlık durumu nasıl? Hikmet Tuğsuz kimdir, diskalifiye mi oldu?
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