Survivor Hikmet'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor Hikmet'in sağlık durumu nasıl? Hikmet Tuğsuz kimdir, diskalifiye mi oldu?

Survivor Hikmet sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başarılı yarışmacı Hikmet Tuğsuz 2022 Survivor All Star yeni bölümünde sakatlanıyor ve yayınlanan fragman izleyicileri oldukça meraklandırıdı. İşte yaşananlar...
SURVIVOR HİKMET BİLEĞİ Mİ KIRILDI?
Survivor 28. bölüm fragmanında Hikmet talihsiz kaza sonrası yerde acılar içinde kalıyor. Diğer yarışmacılar panik halinde Hikmet'in yanına koşarken başarılı yarışmacı ayağının durumuna bakmak istiyor. Bu sırada yarışmacılar buna engel olmak istiyor. 36 yaşındaki yarışmacının son durumu akşam yayınlanacak olan bölümle belli olacak.
SURVİVOR HİKMET SAĞLIK DURUMU NASIL?
Survivor Hikmet Tuğsuz, çark direğinin altında kıvranırken, yarışmacı arkadaşları korkarak yanına gidiyor ve ona destek olmaya çalışıyor. Survivor Hikmet'in sağlık durumu ve yaşanan olayın detayları Survior All Star'ın bu akşam 20.00'da ekrana gelecek olan 28. bölümünde netleşecek.