11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 5 altın bileziği kapan isim…

Hafta içi her gün gündüz kuşağında heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi? Kanal D'nin eğlenceli yarışmasında yine heyecan ve rekabet dolu anlar yaşandı, haftanın finalinde en yüksek puanın sahibi birinci olup 5 altın bileziği koluna taktı. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altını, haftanın en düşük puanını alan ise elenmek durumunda kaldı. Peki 11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…