11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 5 altın bileziği kapan isim…

Hafta içi her gün gündüz kuşağında heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi? Kanal D'nin eğlenceli yarışmasında yine heyecan ve rekabet dolu anlar yaşandı, haftanın finalinde en yüksek puanın sahibi birinci olup 5 altın bileziği koluna taktı. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altını, haftanın en düşük puanını alan ise elenmek durumunda kaldı. Peki 11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Elenen yarışmacı Hülya oldu. Bu haftanın birincisi ve gün birincisi ise Miyase oldu.
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE TÜRKEL KİMDİR?
Aslen Amasyalı olan Miyase Türkel, İstanbul'da yaşıyor. 4 yıl önce dünya evine giren yarışmacı, otomotiv sektöründe çalışıyor aynı zamanda elinin lezzetine güvendiğini belirtiyor. Miyase Türkel'in ailesinin de otomotiv ve gemi firması bulunuyor.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?
Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.