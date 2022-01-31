Survivor 2022 All Star son yedekler kim, ne zaman gelecekler? Survivor yedek yarışmacılar kimler? Acun Ilıcalı'dan açıklama!

Survivor 2022 All Star'da yedek oyuncular merak konusu oldu. Acun Ilıcalı son yedek yarışmacıların kimler olduğunu açıkladı mı merak ediliyor. Yarışma programının sıkı takipçileri sosyal medyada Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan'ın yarışmaya katılabileceği ile ilgili yorumlarda bulunmuşlardı. Peki Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor 2022 All Star son yedekler kim, ne zaman gelecekler? İşte merak edilen o yeni yarışmacıların isimleri...