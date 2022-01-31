Survivor 2022 All Star son yedekler kim, ne zaman gelecekler? Survivor yedek yarışmacılar kimler? Acun Ilıcalı'dan açıklama!

Survivor 2022 All Star'da yedek oyuncular merak konusu oldu. Acun Ilıcalı son yedek yarışmacıların kimler olduğunu açıkladı mı merak ediliyor. Yarışma programının sıkı takipçileri sosyal medyada Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan'ın yarışmaya katılabileceği ile ilgili yorumlarda bulunmuşlardı. Peki Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor 2022 All Star son yedekler kim, ne zaman gelecekler? İşte merak edilen o yeni yarışmacıların isimleri...
SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER?
Sosyal medyada Gizem Memiç, Bora Edin, Atakan Işıktutan isimlerinin yarışmaya yedeklerden dahil olacağı iddia ediliyor.
Atakan Işıktutan ve Bora Edin sosyal medya hesapları üzerinden Survivor'a katılacaklarını duyurmuşlardı.
Bora Erdin paylaşımında, 'Dua'm belli, duyan belli, gerisi takdiri ilahi!' ifadelerine yer vermişti.
Atakan Işıktutan ise, 'Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap başarmak zorundasın! Bana inanan ilk günden beri bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta ailem #aifc ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim' yazılı paylaşım yapmıştı.