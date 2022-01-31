Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kaç yaşındaydı, neden öldü? Şoke eden olayda kahreden detay…

BİZİM KÖYÜN KIZLARI YARIŞMASI HAKKINDA

Yaptığı farklı projelerle Türk televizyonculuk tarihinde ilklere imza atan TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programıyla ekranlara gelmişti. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarıştı.

Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturdular. Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler.