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    • Magazin
    • 01.02.2022 06:54
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    • 01.02.2022 06:54
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    Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kaç yaşındaydı, neden öldü? Şoke eden olayda kahreden detay…

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasına katılan ve oldukça popüler hale gelen Kübra Ece hayatını kaybetti. Herkesi sarsan bu olay sonrasında yakın çevresinden veda mesajları paylaşılmaya başlandı. Peki Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kaç yaşındaydı, neden öldü? Şoke eden olayda kahreden detay da ortaya çıktı ve sevenlerini yasa boğdu. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Kübra Ece kimdir?

    Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kaç yaşındaydı, neden öldü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gündemi sarsan bir olay yaşandı ve TRT 1'de hafta içi her gün yayınlanan, konseptiyle oldukça dikkat çeken Bizim Köyün Kızları yarışmasına katılan ve iddialı tavırlarıyla popüler olan Kübra Ece'nin genç yaşta hayatını kaybetmesi herkesi şoke etti. İşte olaya dair detaylar...

    BİZİM KÖYÜN KIZLARI KÜBRA ECE NEDEN ÖLDÜ?

    Genç yarışmacının 4. kattan atlayıp intihar ederek hayatını sonlandırdığı iddia edildi, bir yandan da cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Habibe Durkaya açıkladı. Durkaya "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    İddialara göre; Ece nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yaparken ihanetle sarsıldı. Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması öne sürülüyor.

    Genç kızın intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Kübra Ece'nin ölüm haberini sosyal medyada duyanlar "İntihar olduğuna inanmıyorum" yorumlarında bulundu.

        KÜBRA ECE KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

        Kübra Ece, yarışmada kendini, ''29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.'' sözleriyle anlatmıştı.

        BİZİM KÖYÜN KIZLARI YARIŞMASI HAKKINDA

        Yaptığı farklı projelerle Türk televizyonculuk tarihinde ilklere imza atan TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programıyla ekranlara gelmişti. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarıştı.

        Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturdular. Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler.
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        Haberler Magazin Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kaç yaşındaydı, neden öldü? Şoke eden olayda kahreden detay…
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