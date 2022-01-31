Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kaç yaşındaydı, neden öldü? Şoke eden olayda kahreden detay…

Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kaç yaşındaydı, neden öldü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gündemi sarsan bir olay yaşandı ve TRT 1'de hafta içi her gün yayınlanan, konseptiyle oldukça dikkat çeken Bizim Köyün Kızları yarışmasına katılan ve iddialı tavırlarıyla popüler olan Kübra Ece'nin genç yaşta hayatını kaybetmesi herkesi şoke etti. İşte olaya dair detaylar...
BİZİM KÖYÜN KIZLARI KÜBRA ECE NEDEN ÖLDÜ?
Genç yarışmacının 4. kattan atlayıp intihar ederek hayatını sonlandırdığı iddia edildi, bir yandan da cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Habibe Durkaya açıkladı. Durkaya "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
İddialara göre; Ece nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yaparken ihanetle sarsıldı. Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması öne sürülüyor.
Genç kızın intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Kübra Ece'nin ölüm haberini sosyal medyada duyanlar "İntihar olduğuna inanmıyorum" yorumlarında bulundu.