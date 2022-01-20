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    • Magazin
    • 21.01.2022 09:02
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    • 21.01.2022 09:03
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    Hadise'ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? Mehmet Dinçerler kimdir?

    Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı yüzüklü paylaşım büyük merak uyandırırken evleniyor mu sorusu da akıllara geldi. Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin paylaşımı sonrası detaylar merak konusu oluyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? İşte detaylar...

    Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise’ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi?

    Hadise'nin sosyal medya hesabından son yaptığı yüzüklü paylaşım dikkatleri çekti. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı bilinen ünlü şarkıcı Hadise'nin bu paylaşımın ardından çift hakkında detaylar konuşulmaya başlandı. Paylaşım sonrası gözler çiftin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? İşte merak edilenler...

    EVLİLİK KARARI ALDILAR

    Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

    Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile birlikte evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. "Bizim bölümümüz başlasın" dedi.

        MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

        34 yaşındaki Mehmet Dinçerler ünlü bir kahve markasının CEO'su. Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

        Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.
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        Haberler Magazin Hadise'ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? Mehmet Dinçerler kimdir?
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