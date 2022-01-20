Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise’ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi?

Hadise'nin sosyal medya hesabından son yaptığı yüzüklü paylaşım dikkatleri çekti. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı bilinen ünlü şarkıcı Hadise'nin bu paylaşımın ardından çift hakkında detaylar konuşulmaya başlandı. Paylaşım sonrası gözler çiftin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? İşte merak edilenler...
EVLİLİK KARARI ALDILAR
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile birlikte evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. "Bizim bölümümüz başlasın" dedi.