Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise’ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi?

Hadise'nin sosyal medya hesabından son yaptığı yüzüklü paylaşım dikkatleri çekti. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı bilinen ünlü şarkıcı Hadise'nin bu paylaşımın ardından çift hakkında detaylar konuşulmaya başlandı. Paylaşım sonrası gözler çiftin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? İşte merak edilenler...