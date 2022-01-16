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    • Magazin
    • 16.01.2022 10:12
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    • 16.01.2022 10:13
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    Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva şarkı sözleri nasıl? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında ne dedi? Sosyal medya yorumları

    Sezen Aksu'nun "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Özellikle Twitter'da binlerce kullanıcı ''Sezen Aksu haddini bil'' hastagı ile şarkıcısıyı topa tuttu. 'Minik serçe' lakabıyla tanınan Aksu'dan açıklama gelip gelmediği ve tepki çeken şarkının sözleri bir hayli merak ediliyor. Peki Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva şarkı sözleri nasıl?

    Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva şarkı sözleri nasıl?

    Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısı çıkardı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkıda yer alan, 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Hz. Adem ve Hz. Havva'ya alanen hakarette bulunan Aksu sosyal medyada büyük kitlelerce tepki aldı. Peki Aksu'dan bir açıklama geldi mi? İşte detaylar ve sarkının sözlerini bilmeyenler için gündem olan o şarkının sözleri...

    SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!

    Şarkıcı Sezen Aksu çıkardığı yeni şarkısıyla sosyal medyayı karıştırdı. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında geçen hakaret sözlerine sessiz kalınmadı.

    TWİTTER'DA İLK SIRALARDA YER ALDI

    Adaptasyonu ünlü şarkıcıya ait olan 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözleriyle alakalı birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Twitter'da kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi en çok konuşulanlarda birinci sırada yer aldı.

    ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

    Acısıyla, tatlısıyla

    Ne şahane bir şey yaşamak

    Dibe vurmak, dimdik durmak

    Bin bahane, bin oyun kurmak

    Binmişiz bir alâmate

    Gidiyoruz kıyamete

    Selam söyleyin o cahil

    Havva ile Adem'e

    Aha yine, aha yine

    Önümüz uçurum, ardımız dağ

    İlle yanacağız, yanacaklar

    Elbette

    Gül de var, diken de

    Aşk da var, savaş da

    Her şey hepimiz için

    Kısmet hayatta

    Yazın veda edişi

    Şölenlerle, şarkılarla

    Baharların gelişi

    Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane
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    Haberler Magazin Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva şarkı sözleri nasıl? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında ne dedi? Sosyal medya yorumları
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