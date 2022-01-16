Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva şarkı sözleri nasıl? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında ne dedi? Sosyal medya yorumları

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane