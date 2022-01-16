Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva şarkı sözleri nasıl? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında ne dedi? Sosyal medya yorumları

Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısı çıkardı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkıda yer alan, 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Hz. Adem ve Hz. Havva'ya alanen hakarette bulunan Aksu sosyal medyada büyük kitlelerce tepki aldı. Peki Aksu'dan bir açıklama geldi mi? İşte detaylar ve sarkının sözlerini bilmeyenler için gündem olan o şarkının sözleri...
SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!
Şarkıcı Sezen Aksu çıkardığı yeni şarkısıyla sosyal medyayı karıştırdı. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında geçen hakaret sözlerine sessiz kalınmadı.
TWİTTER'DA İLK SIRALARDA YER ALDI
Adaptasyonu ünlü şarkıcıya ait olan 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözleriyle alakalı birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Twitter'da kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi en çok konuşulanlarda birinci sırada yer aldı.
ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane