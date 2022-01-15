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    • Magazin
    • 15.01.2022 23:36
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    • 15.01.2022 23:44
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    Bir Zamanlar Çukurova'dan yasla gitmişti! Çıtayı zirveye çıkaracak projeyle dönüyor

    Hünkar karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Vahide Perçin'in yeni sezonda hangi projede yer alacağı netleşti. Bilindiği üzere son olarak dizinin 70. bölümünde düşmanı Behice tarafından bıçaklanarak öldürülen Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Perçin yine Bir Zamanlar Çukurova'nın yapım şirketi TİMS&B'nin yapımcılığını üstlendiği bir projede rol alacak. Ünlü oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmezken gelen kulis bilgilerine göre dizinin güçlü bir kadın hikayesini anlatacağı öğrenildi. İzleyiciler şimdi heyecanla bu yapımın yayınlanacağı tarihe odaklandı.

    Ünlü oyuncu hangi dizide oynayacak?

    Bir Zamanlar Çukurova'dan yasla gitmişti! Çıtayı zirveye çıkaracak projeyle dönüyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde üç sezon boyunca Hünkar Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin'in oynayacağı yeni dizi belli oldu. Bir yıllık süreçte kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu en sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını da yapan TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacağı öğrenildi. Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan ve aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcı şirketi olan TİMS&B ile anlaştı.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 1 yıldan bu yana herhangi bir projede yer almamıştı.

    HÜNKAR YAMAN EFSANESİ

    Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'dan yasla gitmişti! Çıtayı zirveye çıkaracak projeyle dönüyor
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