Arka Sokaklar'da artık her şey allak bullak olacak! Rıza Baba tam 4 kurşun yedi seyircinin yüzü asık!

Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ve Rıza Baba'nın vurulduğu yeni bölüm fragmanı seyircileri yıktı. 15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da pek çok ayrılığa şahit olduk. Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek hafta belli olacak.

PEK ÇOK AYRILIK YAŞANMIŞTI

15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk.