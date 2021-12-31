Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım! ‘Mezarlıktan korkmamayı öğrendim’ dedi her bir satırıyla yürek sızlattı

Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçim çok yandı, çok ağladım, sabahlara kadar uyku tutmadı, çok düşündüm. Çaresiz bir özlemle yaşamaya çabaladım. Yüreğimin derinliklerindeki sızı 50'li yaşlarda da aşk acısı çekilebileceğini öğretti bana. 2021'de en korktuğum şeyler başıma geldi. Üçümüzün uyuduğu yatak odasında yalnızlığın ve özlemin ayazında ruhum üşüdü. Hayallerimi, rotamı, amacımı kaybettim. Kolum kanadım kırıldı sanki. 2021'de korka korka hiçbir şeyden korkmamak gerektiğini öğrendim.