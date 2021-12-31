Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı’ndan duygusal paylaşım! ‘Mezarlıktan korkmamayı öğrendim’ dedi her bir satırıyla yürek sızlattı

Tiyatro ve Sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Eşinin acı haberiyle sarsılan Esra Kazancıbaşı da 2021 yılına veda ederken duygusal bir paylaşımda bulundu.
Kazancıbaşı, "2021 büyük bir sınav senesiydi benim için. İçim titreyerek sevdiklerimi, bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim; Aşkımı ve oğlumu. En çok korktuğum şeydi, sevdiğim adamı kaybetmek... Yalnız kalmak... Önce Rasim'im, sonra oğlum Diego, bana büyük acı yaşatarak melek oldular" dedi.
Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçim çok yandı, çok ağladım, sabahlara kadar uyku tutmadı, çok düşündüm. Çaresiz bir özlemle yaşamaya çabaladım. Yüreğimin derinliklerindeki sızı 50'li yaşlarda da aşk acısı çekilebileceğini öğretti bana. 2021'de en korktuğum şeyler başıma geldi. Üçümüzün uyuduğu yatak odasında yalnızlığın ve özlemin ayazında ruhum üşüdü. Hayallerimi, rotamı, amacımı kaybettim. Kolum kanadım kırıldı sanki. 2021'de korka korka hiçbir şeyden korkmamak gerektiğini öğrendim.