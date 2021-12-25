Hemşirenin babası olarak geliyor! Peş peşe transferler yapan Gönül Dağı'nda yeni karakter müjdesi var!

Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi bomba gibi bir bölümle geliyor. Dİziye Türk tiyatrosunun duayen ismi geliyor. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Sevilen dizi bu hafta yine dikkatleri üzerine çeken bir bölümle bu hafta cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın geçen haftaki bölümde birbirlerine sarılmaları herkesi mutlu etmişti. Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle bu hafta diziye katılıyor. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirecek.

ELİF HEMŞİRENİN BABASI GELİYOR

Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle bu hafta diziye katılıyor. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirecek.