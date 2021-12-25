Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı: Artık rahat yüzü görmeyecek! Fena köpürdü ipleri koparıyor!

45. bölümüyle sevenlerini ağırlayan Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Son bölümde SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurdu. Aynı zamanda da amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişti. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyeceği ise gizemini korudu. Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden oldu. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldeydi. İzleyiciler şimdi Gönül Dağı 46. bölüm fragmanına odaklandı.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURUYOR

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler.