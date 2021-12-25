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    • Magazin
    • 26.12.2021 11:20
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    • 26.12.2021 11:20
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    Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı: Artık rahat yüzü görmeyecek! Fena köpürdü ipleri koparıyor!

    Fena köpürdü ipleri koparıyor! Gönül Dağı 46. bölüm fragmanında artık rahat yüzü görmeyecek. Son bölümde Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştı. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardı. SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurdu. Bölüm sonrası Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı: Artık rahat yüzü görmeyecek!

    45. bölümüyle sevenlerini ağırlayan Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Son bölümde SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurdu. Aynı zamanda da amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişti. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyeceği ise gizemini korudu. Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden oldu. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldeydi. İzleyiciler şimdi Gönül Dağı 46. bölüm fragmanına odaklandı.

    KENDİ ŞİRKETİNİ KURUYOR

    SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler.

    Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

    Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır.

        Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

        Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir.

        Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir? Taner, Veysel ve Ramazan, uçan araba üzerinde çalışmalarına devam ederken, SNK Havacılık ile görüşme günü gelmiştir. Uzun zamandır bekledikleri görüşme için il dışına giden Taner nasıl haberlerle geri dönecektir?
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        Haberler Magazin Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı: Artık rahat yüzü görmeyecek! Fena köpürdü ipleri koparıyor!
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