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    • Magazin
    • 26.12.2021 10:42
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    • 26.12.2021 10:42
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    Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Yargı dizisinden bir keyiflendirecek iki de kahredecek haber geldi!

    Yargı dizisinden bir keyiflendirecek bir de kahredecek haber geldi! Apar topar yayın akışından çıkarıldı. Kanal D'nin çok sevilen yapımları içerisinde yer alan ve 15 bölümlük serüveninde milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinden iki önemli haber geldi. Gelişmelerden birisi mutlu edecek ve şüphesiz ki bir tanesi izleyiciyi son derece üzecek. Dizinin önemli isimlerinden olan Pınar Deniz'in ayrılık iddialarının kesin bir dille yalanlanması herkesi sevindirdi. Ancak bu hafta yayınlanması beklenen 15. bölümün iptal edilmesi ve Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurması izleyicileri kahretti.

    takvim.com.tr
    Apar topar yayın akışından çıkarıldı!

    Heyecanı uyandıran sahneleriyle her hafta pazar günleri izleyici karşısında olan Yargı'dan izleyicileri bir mutlu edecek bir de üzecek haber paylaşıldı. Dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağına dair iddialar son günlerde dillendirilse de ünlü oyuncu bu söylentilerin hepsini reddetti. Güzel oyuncu açıklamasında Yargı'da yoluna devam edeceğini açıklandı. Ancak diziden kötü haberler peş peşe gelmeye başladı. Pınar Deniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu gelişme sonrası dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü de iptal edildi. Yargı dizisinin 2 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

    PINAR DENİZ'DEN KÖTÜ HABER!

    Güzel oyuncu Pınar Deniz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.

    Yargı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.

    Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Pınar Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok teşekkür ederim yazan, soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu, yine vakalar çok artmış maalesef.

        Kendimizin ve başkalarının sağlığı için daha tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle… Sevgiler…" ifadelerini kullandı.

        Bu gelişme sonrası dizinin bu hafta ve 2 Ocak'ta yayınlanacak bölümleri de yayından kaldırıldı. Yargı dizisinin 9 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı Kanal D tarafından açıklandı.
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            Haberler Magazin Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Yargı dizisinden bir keyiflendirecek iki de kahredecek haber geldi!
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