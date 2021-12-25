Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Yargı dizisinden bir keyiflendirecek iki de kahredecek haber geldi!

Heyecanı uyandıran sahneleriyle her hafta pazar günleri izleyici karşısında olan Yargı'dan izleyicileri bir mutlu edecek bir de üzecek haber paylaşıldı. Dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağına dair iddialar son günlerde dillendirilse de ünlü oyuncu bu söylentilerin hepsini reddetti. Güzel oyuncu açıklamasında Yargı'da yoluna devam edeceğini açıklandı. Ancak diziden kötü haberler peş peşe gelmeye başladı. Pınar Deniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu gelişme sonrası dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü de iptal edildi. Yargı dizisinin 2 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

PINAR DENİZ'DEN KÖTÜ HABER!

Güzel oyuncu Pınar Deniz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.