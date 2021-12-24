Aynı güne öyle bir rakibi geliyor ki namı şimdiden yayıldı! Kırmızı Oda'nın yerinde artık yeller esecek!

Kırmızı Oda'da reytinglerde kan kaybetmeye devam ediyor. Dizi ilk sezon aldığı başarıların ardından ikinci sezonda yeni hikaye ve oyuncularla ekranlarda yerini alıyor. Ancak şunu belirtelim ki bu sezon reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen hafta yani 17 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçlarına göre Esra Erol'da Total zirvede yer aldı. Hal böyle olunca final yapıyor iddiaları sık sık dillendiriliyor. Üstelik cuma gününe öyle bir dizi geliyor ki rakiplerini şaşırtacak. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin çok yakında cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

ÖYLE BİR RAKİP GELİYOR Kİ...

Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.