Arka Sokaklar'da kariyerinin zirvesine ulaşmıştı! Ünlü oyuncu tozu dumana katmak için dönecek. 16 yıldır ekranlarda yerini alan Arka Sokaklar dizisi bugüne kadar pek çok ünlü oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerden birisi de Zeynep Beşerler oldu. Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Zeynep Beşerler yeni bir tiyatro projesiyle seyircisi karşısına çıkacak.

YENİ PROJESİ NE?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinde Melek Serter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in yeni adresi belli oldu.