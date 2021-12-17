Arka Sokaklar'da kariyerinin zirvesine ulaşmıştı! Ünlü oyuncu tozu dumana katmak için dönecek. 16 yıldır ekranlarda yerini alan Arka Sokaklar dizisi bugüne kadar pek çok ünlü oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerden birisi de Zeynep Beşerler oldu. Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Zeynep Beşerler yeni bir tiyatro projesiyle seyircisi karşısına çıkacak.
YENİ PROJESİ NE?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinde Melek Serter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in yeni adresi belli oldu.
2014 yılından bu yana sahnelerden uzak kalan ünlü oyuncu yeni projesiyle sevenlerini şaşırtacak. Gelen son bilgilere göre, eski Arka Sokaklar oyuncusu Zeynep Beşerler yeni bir tiyatro projesiyle ekranlarda olacak.
Sinema
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2010 Kağıt Çiçek
2010 Sizi Seviyorum Ayla
2010 Sultanın Sırrı Yeliz
2010 Şov Bizinıs Meyra
2011 Mavi Pansiyon Elif
2012 N'apcaz Şimdi? Jale