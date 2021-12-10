Diriliş Ertuğrul'da düşmanı baltasıyla yıkan Turgut Alp dönüyor! Acun Ilıcalı'dan teklif gelince rolü kaptı!

2014-2019 yılları arasında ekranlarda olan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun yeni projesiyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Çekimlerinin yakın zamanda başlaması beklenen Yavuz dizisinde rol alacak ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun'un canlandıracağı Yavuz dizisinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimler de oynayacak.

YENİ PROJESİ KONUŞULUYORDU

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.