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    • Magazin
    • 06.12.2021 09:03
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    • 06.12.2021 09:03
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    Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında? Masterchef Pelin’in sevgilisi Gökhan Akar aslen nereli, mesleği ne?

    Gökhan Akar kimdir? Masterchef Pelin'in sevgilisi Gökhan Akar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Masterchef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından biri olan Pelin Zaman özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Masterchef Pelin'in sevgilisi Gökhan Akar şarkıcılık yapıyor, işte diğer merak edilen tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında?

    Magazin gündemini yakından takip edenler Gökhan Akar kimdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye'nin yarışmacılarının hayatları merak ediliyor. En dikkat çekenlerden biri olan Pelin Zaman özel hayatıyla gündem konusu oldu ve Masterchef Pelin'in sevgilisi Gökhan Akar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Sorgulaması yoğun bir şekilde yapılır oldu. Pelin Zaman ile fotoğraflarını paylaşan Gökhan Akar'ın hayatı hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    GÖKHAN AKAR KİMDİR?

    Gökhan Akar, 10 Ağustos'ta İzmir'de dünyaya geldi ve müzikle iç içe büyüdü. 6 yaşında piyano çalmaya başladı ve müzik eğitimine devam ederken babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı.

    Gökhan Akar, konservatuvarda öğrenciyken kurduğu özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

    İlkokul sıralarında yazmaya başladığı şarkılar ve şarkı yazarlığı konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti.

    Master eğitiminden sonra bir süre Amerika' da Los Angeles ve New York ta yaşadı burada da eğitimine ve müzik çalışmalarına devam etti.

    Türkiye ye döndükten sonra popüler sanatçıların albümlerinde şarkıları yer almaya başladı. 2012 yılında sözü ve müziğini yazdığı Felsefe single albümüyle müzikseverlere "merhaba" dedi.Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gökhan Akar, "Pelin Zaman neyin oluyor?" sorusuna sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" cevabını verdi. Akar, fotoğrafına kendi "Ruh Eşi" şarkısını da ekledi.

        MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

        MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan yarışmacı iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

        Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman, hayatının bir döneminde Amerika'da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

        Diksiyon eğitimi bulunan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine birinci turda son çağrı anonsu yapmıştı.

        MasterChef Pelin'in evli olup olmadığı bilinmemektedir.
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        Haberler Magazin Gökhan Akar kimdir, kaç yaşında? Masterchef Pelin’in sevgilisi Gökhan Akar aslen nereli, mesleği ne?
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